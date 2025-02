Así fue como borraron a Karla Sofía Gascón de la película “Emilia Pérez”

Vaya polémica en la que se encuentra la actriz Karla Sofía Gascón , quien ha sido duramente criticada en redes sociales por su nominación al Oscar gracias a su protagónico en la cinta “Emilia Pérez”, pero también por sus declaraciones y por sus xenófobos y racistas tuits.

Incluso, se ha especulado que la actriz española podría perder su nominación al Oscar por lo mismo. Sin embargo, una nueva controversia ha salido a relucir, ya que recientemente fue cancelada de cara a la temporada de premios.

Programa 2 de febrero de 2025 Parte 2 | Venga La Alegría Fin De Semana [VIDEO] Venga La Alegría Fin de Semana te lleva a vivir una mañana llena de emociones y mucha diversión, no te pierdas de todos los juegos y noticias del espectáculo.

¿Comenzaron las cancelaciones para Karla Sofía Gascón? De acuerdo con The Hollywood Reporter, una plataforma de streaming ha decidido dejar de apoyar activamente a la actriz española.

Te puede interesar: Mauricio Ochmann da su opinión y contradice a Eugenio Derbez sobre “Emilia Pérez”

Según el medio, la actriz tenía programado todo un itinerario de actividades en Hollywood esta semana; sin embargo, ya no los atenderá por mandato de dicha empresa.

¿A qué eventos ya no asistirá Karla Sofía Gascón?

Jueves 6 de febrero : Almuerzo de los Premios AFI en el Four Seasons de Beverly Hills, donde compartiría mesa con el director Jacques Audiard y sus coprotagonistas Selena Gomez y Zoe Saldaña .

: Almuerzo de los en el donde compartiría mesa con el director y sus coprotagonistas . Viernes 7 de febrero : Critic’s Choice Awards , evento en el que la película ‘ Emilia Pérez ’ tenía un lugar destacado por sus múltiples nominaciones, incluyendo la de ella misma como Mejor Actriz .

: , evento en el que la película ‘ ’ tenía un lugar destacado por sus múltiples nominaciones, incluyendo la de ella misma como . Sábado 8 de febrero : Premios del Sindicato de Productores (PGA) en el hotel Fairmont Century Plaza , donde estaba programada para ser presentadora.

: en el hotel , donde estaba programada para ser presentadora. Domingo 9 de febrero: Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, donde recibiría el Premio Virtuoso junto a otras actrices destacadas como Fernanda Torres y su coprotagonista Selena Gomez.

Por si fuera poco, también se ajustó la estrategia promocional de la cinta, minimizando la presencia de Karla Sofía Gascón en los materiales de publicidad relacionados con la temporada de premios, ademas de que la empresa tampoco costeará los viajes de Karla Sofía Gascón debido a sus polémicos tuits.

Te puede interesar: Eugenio Derbez hace enojar a fans de Selena Gómez

¿Karla Sofía Gascón no renunciará al Oscar?

En medio de la polémica, Karla Sofía Gascón declaró a CNN que no renunciará a su nominación a Oscar y defendió su trayectoria, asegurando que lo único que debería evaluarse es su trabajo actoral, al tiempo que negó haber cometido algún crimen o falta.



“Yo no puedo renunciar porque lo que se está evaluando es mi trabajo actoral y yo no puedo renunciar a una nominación porque yo no he cometido ningún crimen, ni he hecho daño, ni soy racista, ni soy nada de lo que toda esta gente se ha encargado de intentar hacer creer”, declaró.

De igual forma, recalcó que aceptará cualquier decisión que tome la Academia de Hollywood, siempre y cuando esté sustentada con argumentos sólidos: “No tengo nada que ocultar, por eso estoy aquí hablando contigo, no tengo por qué renunciar. Quien quiera apartarme que piense qué tal, yo solamente le pido que sea de verdad justamente y probando absolutamente que yo he escrito algo con un sentido para hacer daño, porque si no es así, el mundo en el que estamos va a ser muy difícil que lo recuperemos”.