Así fue como Ángela Aguilar recibió su reconocimiento como “Mujer del Año”

Vaya controversia la que se ha generado en los últimos días en torno a Ángela Aguilar , quien fue reconocida por una famosa revista como ‘La Mujer del Año’, situación que provocó el malestar de sus haters.

Recordemos que, después de que la ‘Princesa del Regional Mexicano’ fuera reconocida como ‘La Mujer del Año’, sus detractores se dieron a la tarea de recabar firmas en la plataforma Change.org, para solicitar que dicho reconocimiento le fuera otorgado a una mujer que realmente lo merezca y no a la esposa de Christian Nodal.

¿Qué hizo la revista al respecto? Después de que la petición recabara un gran número de firmas, la revista tomó cartas en el asunto y desapareció la publicación de su cuenta de Instagram debido a los malos comentarios que recibió.

¿Ángela Aguilar ya recibió su reconocimiento?

A pesar de las críticas y de todo el hate que le tiraron en redes sociales, Ángela Aguilar acudió a la ceremonia que tuvo lugar en un famoso hotel de la Ciudad de México el pasado martes 13 de noviembre. Ángela acudió en compañía de su esposo Christian Nodal, quien le aplaudió desde la primera fila.

¿Cómo recibió su reconocimiento?

El reconocimiento a ‘La Mujer del Año’ le fue otorgado por Farah Slim, jefa de Contenido Editorial de la revista, quien le dedicó unas palabras: “Porque es significativo reconocer también a las mujeres que representan este género, por ello este premio te pertenece a ti, Ángela Aguilar. Recordemos que además de este premio que vas a recibir ahora, Ángela está nominada no solamente a un Grammy, sino a dos por su disco ‘Bolero’ y mejor canción. Por favor, Ángela, pasa a tu escenario”.

Por su parte, Ángela Aguilar se levantó de su asiento y subió al escenario luciendo un hermoso vestido en color café claro: “Muchas gracias Farah, te quiero mucho, de verdad. Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento. Gracias Farah por tus consejos, por tus palabras de apoyo, por confiar en mí, en mi talento, en mi música”.

“Cuando yo nací tuve la fortuna de crecer en una familia de cantantes, una familia de música, pero el verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por un mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser. El estar aquí, sentirme considerada, no solamente es un gran privilegio, sino es una gran responsabilidad”, añadió.

“Yo solamente quería ser cantante y gracias a ustedes lo estoy logrando. Como diría mi abuela Flor Silvestre: ‘gracias a la vida que me ha dado tanto’. Si pudiera terminar diciendo algo y no soy nadie para dar consejos, pero yo quiero que nunca apaguen su voz quiero siempre sean genuinamente ustedes. Que tengan control de su narrativa y de su persona”, recalcó.