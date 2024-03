Así luce actualmente la que fuera casa de Luis Miguel en Acapulco

Después de haber sido devastada por el huracán Otis, la arena donde Luis Miguel se presentaría el pasado 27 y 28 de diciembre de 2023, en Acapulco, como parte de su gira mundial de conciertos, ya fue reactivada el pasado viernes con un evento de pádel y así es como hoy luce a cuatro meses del desastre.

Será hasta el próximo 16 y 17 de noviembre de este año, cuando el cantante reponga las fechas que no concretó debido a las afectaciones provocadas por el huracán. Como se sabe, el devastador paso de Otis por Acapulco arrasó con todo, incluida la casa que le perteneció al cantante.

Tras Otis, así luce la casa de Acapulco que le perteneció a Luis Miguel [VIDEO] ¡En exclusiva! Captamos imágenes de cómo luce actualmente la casa de Luis Miguel tras el huracán Otis en Acapulco, ¿qué pasó?, ¿cuál es su estado?

¿Cómo se encuentra la que fuera casa de Luis Miguel? La que fuera casa de Luis Miguel luce todavía devastada; sin embargo, previo a la catástrofe, Ventaneando pudo sobrevolar la propiedad, la cual no lucía tan triste como ahora.

Por cierto que eran tantos los curiosos, youtubers y maleantes que ingresaban sin autorización a la propiedad que, los encargados colocaron un letrero que decía: “Propiedad privada, entiende burro. Dulces chi… al que pase”, para desalentar la invasión y la rapiña.

¿Qué dijo un velador de la casa de Luis Miguel?

En exclusiva, Ventaneando habló con un velador del lugar y reveló que “yo tengo entendido que esta casa cuando la vendieron ya estaba en ruinas, fue vendida como en el 2013”. Al preguntarle sobre quién la compró, el joven declaró que “muchos dicen que fue una inmobiliaria”.

¿Luis Miguel tiene una demanda en Acapulco?

Cabe señalar que, a su llegada a Acapulco a Luis Miguel le espera una demanda laboral que desde hace varios años entabló Javier Guatemala por despido injustificado, luego de haber trabajado con él como administrador de sus propiedades, según ha asegurado.

“Está para el tribunal pues no, no, no hay que informar así, yo digo que nada en este momento es relevante en torno al asunto, esperamos noticias para cuando los tribunales aperturen”, dijo un abogado.