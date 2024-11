Así reaccionó Ángela Aguilar tras ser exhibida por Cazzu

Ángela Aguilar no ha quedado bien parada tras las declaraciones de Cazzu, quien decidió romper el silencio de una vez por todas y narró su versión de lo sucedido con Christian Nodal y su repentina separación.

En entrevista exclusiva para Luzu TV, Julieta Emilia Cazzuchelli narró que nunca estuvo enterada de la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, como reveló hace unos días la hija de Pepe Aguilar.

¡No permitirá más humillaciones! Sergio defiende a Viridiana [VIDEO] Sergio asegura que han maltratado a Viridiana y no le parece justo que ahora su hija la chantajee con hacerse daño. No permitirá que la sigan maltratando.

¿Qué dijo Cazzu sobre el romance de Nodal y Ángela Aguilar?

La ‘Nena Trampa declaró que “me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que si. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”.

Te puede interesar: Ella es la mujer con quien Christian Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar

De igual forma, dijo que Ángela Aguilar habló de sus sentimientos, aun cuando no la conoce y no sabe cómo es: “Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”.

¿Ángela Aguilar mintió?

“Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”, finalizó.

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar? Después de que Cazzu contara su verdad, la hija de Pepe Aguilar se ha mantenido en silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto y desconoce si saldrá a hacerlo.

Por ahora, el único que salió en su defensa fue su esposo, Christian Nodal, quien dijo que “de mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante (yo) jamás fui infiel, jamás le haría eso a Julieta... jamás lo hice”.

Te puede interesar: ¿Del amor al control? Ángela Aguilar y Christian Nodal alertan a sus fans

“A ella (Cazzu) se le avisó: ‘Ya no siento amor, ya se terminó’. Le dije que saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y es bastante público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto (con Ángela)”, agregó Nodal.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Luego de las declaraciones de Cazzu, las redes sociales explotaron en contra de Ángela Aguilar, a quien llamaron “mentirosa” y “traidora”. Incluso hubo quienes pidieron que ya no vuelva a México.

“Ay Ángelita, por qué eres tan mentirosa, mi amaaaaaaar”, “La mujer tatuada salió con más valor y lealtad que la supuesta niña de casa”, “Cuánta maldad en un cuerpecito”, “No eres un ejemplo a seguir”, “En México no te queremos”, “Quizás sea la más odiada del mundo”, fueron algunos de los comentarios.