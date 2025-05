Así reaccionó la ex de Peso Pluma a su relación con Kenia Os

Peso Pluma ha estado un poco desaparecido de la escena musical y de los medios de comunicación, no así Dania Méndez, con quien protagonizó un fugaz romance hace algún tiempo.

Recordemos que actualmente Peso Pluma sostiene un romance con la también cantante Kenia Os, la noticia la hizo oficial el cantante de corridos tumbados en enero pasado, pero ¿cómo reaccionó Dania Méndez?

Te puede interesar: Kenia Os revela el regalo que le dio Peso Pluma por sus tres meses de noviazgo

Peso Pluma en el box y las increíbles historias de Capiartha Higareda. [VIDEO] Una de las voces más famosas del momento, Peso Pluma, hizo una aparición especial en un encuentro de box. Capiartha Higareda contó grandes historias.

¿Cómo recuerda Dania Méndez su romance con Peso Pluma? Durante un reality show, Méndez habló sobre su romance con Peso Pluma y aseguró que no le molesta que le preguntan sobre este tema.

“No me causa ningún… o sea, no. Al contrario, me da gusto, me da cool. Los dos son cantantes”, dijo Dania Méndez y aseguró que durante su romance “la pasamos cool, nos divertimos mientras duró y ya. Después, pues nada, de lo último que me enteré, justo, entrando acá, es que estaba saliendo con Kenia Os, una amiga mía”.

¿Cómo surgió su romance?

Recordemos que Dania Méndez protagonizó el videoclip de Peso Pluma del tema “Bye”, fue justo en este proyecto donde se conocieron y surgió una linda amistad entre ambos.

Sin embargo, tiempo después, en 2023, surgieron los rumores de un posible romance luego de que fueran captados tomados de la mano disfrutando de unas vacaciones en República Dominicana.

Te puede interesar: Kenia Os se niega a dar entrevistas sobre su presunto romance con Peso Pluma

¿Cómo celebró Kenia Os sus primeros tres meses de noviazgo con Peso Pluma?

El pasado 15 de mayo, Kenia Os sorprendió a propios y a extraños luego de compartir en redes sociales, el detalle que recibió de parte de Peso Pluma, con motivo de sus primeros 3 meses de relación, un enorme ramo de rosas rojas.

Kenia Os publicó en sus historias de Instagram un video en donde se aprecia el enorme arreglo floral y la acompañó con el tema “Love Song” de Lana del Rey. En la parte inferior, Kenia escribió “3M/H”.