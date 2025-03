Kenia Os se niega a dar entrevistas sobre su presunto romance con Peso Pluma

Peso Pluma y Kenia Os se han robado los reflectores en las últimas semanas, pues existen serios rumores de que ambos sostienen una relación sentimental, esto después de que fueran captados juntos en el pasado Super Bowl.

¿Cómo surgieron los rumores de romance?

Los rumores comenzaron cuando ambos cantantes colaboraron en el sencillo “Tommy & Pamela”; sin embargo, en su momento nada se comprobó. Posteriormente fueron captados caminando juntos y tomados de la mano durante el Super Bowl.

Te puede interesar: Así captaron a Belinda junto a Gabito Ballesteros; la acusan de “chapulinear” a Kenia Os

Bryan Martínez ¡La nueva promesa del regional mexicano! | Episodio 36 | Podcast VLA FDS [VIDEO] Bryan Martínez es la nueva promesa del regional mexicano, sumó más de 15 millones en su primer sencillo en tan solo pocos días ¿Será qué es el nuevo Peso Pluma?

Además de que el cantante de corridos tumbados llevaba en sus manos el bolso de su presunta novia, detalle que no pasó desapercibido entre los fans de ambos. Hasta ahora el romance no ha sido confirmado por ninguno de los artistas, y aunque han intercambiado reacciones en redes sociales, no se ha pronunciado al respecto.

¿Kenia Os se negó a dar declaraciones? Recientemente Kenia Os fue interceptada por un grupo de reporteros que la esperaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para preguntarle sobre su romance con Peso Pluma.

Sin embargo, Kenia Os siguió su camino sin decir palabra alguna y abandonó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a bordo de una camioneta que estaba estacionada en una zona indebida.

“En muchos momentos Kenia se había enojado porque decía que los reporteros no la cuestionaban o no le preguntaban, y ahora que la cuestionan ya no quiere”, señalaron los conductores de Ventaneando.

Te puede interesar: Peso Pluma y Kenia Os confirmarían su romance por esta razón

¿Peso Pluma aparece en las fotos de Kenia OS?

El intérprete de “Bellakeo”, “Ella Baila Sola”, “Lady Gaga”, “Qlona”, “Rubicón”, entre muchas otras, fue captado hace unos días en las fotografías compartidas por Kenia Os durante su recorrido por Nueva York.

Las fotografías de Kenia Os no pasaron desapercibidas, menos después de que algunos de sus seguidores se percataran que Peso Pluma aparece de fondo. En otra imagen se logran ver los pies del cantante, lo que sugiere que él le tomó algunas fotos a su novia.