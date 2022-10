Antonio de la Rúa, ex de Shakira, reacciona ante posible reencuentro con la colombiana.

Shakira se encuentra más inspirada que nunca tras su separación de Gerard Piqué, así lo demostró con “Te Felicito” y con las pequeñas pistas que ha dado de “Monotonía”, tema en el que colabora Ozuna.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

La barranquillera se encuentra en el mejor momento de su carrera, no así en el plano personal tras su repentina ruptura con el defensor español del FC Barcelona por motivos que hasta la fecha siguen siendo desconocidos; sin embargo, mucho se ha especulado sobre una posible infidelidad de Gerard Piqué.

Desde entonces, la cantante ha decidido enfocarse en su familia y en su carrera musical, pero aún hay algo que le quita el sueño y tiene que ver con la custodia de sus hijos, ya que el español no está de acuerdo con que Shakira se mude con Milan y Sasha a los Estados Unidos.

En las últimas semanas trascendió que Piqué rechazó la propuesta de Shakira para mudarse a Miami con sus hijos, pero también salieron a la luz los sacrificios que tuvo que hacer la intérprete de “Ojos así” y “Waka waka”, entre otros, para apoyar a Piqué en su carrera.

Te puede interesar: Shakira revela los sacrificios que hizo por su relación con Gerard Piqué.

¿Antonio de la Rúa tiene planeado reencontrarse con Shakira? En los últimos días se filtró el rumor de que Antonio de la Rúa, expareja de Shakira, tendría intenciones de volver a acercarse a la cantante cuando se mude a Miami, incluso, trascendió que ambos tendrían un proyecto profesional en común.

Juan Etchegoyen, periodista argentino del programa Mitre Live, intentó ponerse en contacto con Antonio de la Rúa para saber si esto era cierto; sin embargo, el empresario no quiso concederle la entrevista: “No soy de dar entrevistas, pero prometo avisar si cambio de opinión”, pero llamó la atención cuando le preguntó sobre el posible reencuentro con Shakira y De la Rúa dejó de contestar y lo dejó en visto.

“Una vez que me contestó eso le consulté lo que todos queremos saber: si hay o no vínculo con la cantante y ahí prefirió no decir absolutamente nada, me clavó el visto literal, aunque para mí esto dice mucho, está todo dicho, qué quieren que les diga”, añadió el periodista.