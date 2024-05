Así reaccionó la hermana de Britney Spears a las burlas de su hermana

Britney Spears ha vuelto a acaparar los rumores, esto después de una supuesta crisis de salud mental por la que está atravesando y que la llevó a arremeter contra su propia hermana, Jamie Lynn Spears.

Atrás quedaron aquellos años brillantes de Britney Spears, quien llegó a ser considerada como ‘La Princesa del Pop’, pues en los últimos años se ha visto envuelta en diversos escándalos con su familia, sin mencionar que se alejó completamente de la música y los escenarios.

¿Qué dijo Britney Spears sobre su hermana?

La intérprete de temas como “Toxic”, “Oops!... I Did It Again”, “Womanizer”, “Crazy” y “Stronger”, entre muchas otras, ha revelado en más de una ocasión que la relación que tiene con su familia es nula e inexistente.

Recientemente Britney Spears volvió a arremeter contra su hermana Jamie Lynn Spears e incluso se burló de ella por una de las escenas del reality show “I’m a celebrity, get me out of here!” en donde se baña al aire libre mientras dice extrañar profundamente a sus hijas.

Britney Spears aprovechó para lanzarle algunos dardos envenenados y señalar que únicamente le gusta victimizarse en televisión, incluso la llamó “bit…”.

“Mi hermana lo hizo (acampar) en un programa de televisión y la bañaron en la jungla, mie…, ella dijo: ‘Báñame porque estoy atrapada en la jungla y extraño a mis hijas, oh, atiéndeme’, pequeña perr… Quiero ser una pequeña perr… y darme un baño en la jungla con mi hermana”, publicó Britney Spears.

¿Cómo reaccionó su hermana? Contrario a lo que muchos pudieran pensar, Jamie Lynn, quien fuera protagonista de la serie “Zoey 101”, se mostró tranquila y serena y aseguró que “esta sólo es una manera en la que su familia puede saber que está bien y está viva”.

¿Por qué inició el conflicto?

En 2022 Britney Spears aseguró que su hermana se colgaba de su fama para destacar en el mundo del espectáculo. Pero eso no es todo, también dijo que sacó una buena tajada de su fortuna: “Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué están hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a mis expensas?”.