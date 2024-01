Britney Spears anuncia su retiro definitivo de la música

Luego de muchos años en la que Britney Spears sufriera maltrato psicológico y estuviera impedida de muchas libertades básicas en su vida, la cantante dio un fuerte anuncio para sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram.

La intérprete de ‘Oops!...I Did It Again’ publicó una imagen con un texto, en el que explicó a detalle las razones por las que ya no desea continuar su carrera como cantante:

“Sólo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, aseguró Britney en la publicación.

Spears deja muy claro que no está trabajando en un nuevo material discográfico y que no está en contacto con ninguno de sus colegas para hacer colaboraciones como cantante.



En los últimos años, su único acercamiento a los espectáculos ha sido en su faceta como compositora, ya que muchas de sus letras han sido interpretadas por otros famosos cantantes.

“Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí… ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!”, añadió la también llamada ‘Princesa del Pop’, quién horas después de esta noticia desactivó su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que, todo esto se originó luego de que una revista estadounidense publicara que Britney prepara un nuevo álbum con Charlie XCX y Julia Michaels. Por lo que entendemos, gracias a las mismas palabras de la intérprete de ‘Toxic’, sólo se trataba de un rumor.