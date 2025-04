Así reaccionó Thalía después de que Yolanda Andrade publicara una foto con ella

Yolanda Andrade no ha dejado de ser noticia desde que circuló una información falsa asegurando su muerte; sin embargo, recientemente la conductora de televisión compartió una fotografía junto a la cantante Thalía.

A través de su cuenta de Instagram, Thalía presumió la excelente relación que sostiene con la intérprete de “Marimar”, “No Me Acuerdo”, “No Me Enseñaste”, “¿A Quién Le Importa?” y “Piel Morena”, entre otras.

¿Cuál fue la fotografía que compartió Yolanda Andrade?

En la imagen compartida por Yolanda Andrade en su cuenta de Instagram se le ve junto a Thalía, en ella salen abrazándose de forma cariñosa. Incluso, la presentadora le dio un beso en la frente a la cantante y actriz mexicana.

Junto a la postal con Thalía, Yolanda Andrade publicó un breve mensaje en el que destacó la importancia de la amistad: “A friendship like ours is worth all the money in the world”, que traducido al español quiere decir “una amistad como la nuestra vale todo el dinero del mundo”.

¿Cómo reaccionó Thalía? Como era de esperarse, la fotografía no pasó desapercibida para Thalía, hermana de Laura Zapata, quien de inmediato le respondió a Yolanda, mostrando así el gran cariño que siente por la conductora de televisión.

“Te amo, mi hermosa”, escribió la esposa de Tommy Mottola, acompañando la frase con algunas caritas de amor.

¿Cómo reaccionaron las redes?

De igual forma, las redes sociales de inmediato reaccionaron y celebraron la gran amistad que existe entre ambas.

“Qué bella amistad”, “Tremenda amistad”, “Me encantan de siempre. Feliz de verlas juntas”, “Qué buena amiga es Thalía”, “En vida, hermano”, “Qué bonita amistad. Dios las bendiga”, “Hermosas”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo es la amistad de Yolanda Andrade y Thalía?

La amistad entre ambas surgió hace varios años y desde entonces se han mantenido muy cercanas. Incluso, Yolanda Andrade salió en defensa de su amiga, acusando a Laura Zapata, hermana de Thalía, de recibir dinero de parte de la cantante.