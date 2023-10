Es mucha la información y hay veces se puede escapar algo. Por eso hay que saber informarse o elegir correctamente y, aquí buscaremos ayudarte explicando qué es la asignación familiar y cómo ayuda para aumentar la Pensión IMSS.

Digamos para empezar que, el Estado siempre tiene que estar presente y que hay personas que requieren de un tipo de asistencia. Ahora bien, es claro que no toda la población accede a ello, sino que está delimitada a ciertos grupos.

¿Qué es la asignación familiar y cómo ayuda para aumentar la Pensión IMSS?

Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga familiar que se le concede a los beneficiarios y pensionados por incapacidad permanente total o invalidez o cesantía en edad avanzada o vejez y retiro.

A partir de esto, se aporta una suma de dinero que va variando de acuerdo con el sueldo de la persona y el objetivo es apoyar a los familiares del pensionado para cubrir sus necesidades básicas.

Para ello claro, el solicitante de la pensión indicará si hay beneficiarios para el otorgamiento de asignaciones familiares y con esto hacerse acreedor de una ayuda asistencial.

Ahora bien, pueden acceder las siguientes personas: esposa o concubina que sea mayor de 16 años, no tenga ingresos propios superiores al salario mínimo y no esté separada legalmente del pensionado. Los menores de 16, no tener ingresos propios superiores al salario mínimo, hijos mayores de 16 y de hasta 25 que estén estudiando, estar inscriptos en un plantel del sistema educativo nacional y no contar con ingresos propios superiores al salario mínimo.

Y, los mayores de 16 con discapacidad, no tienen que contar con ingresos propios superiores al salario mínimo y ser declarados como discapacitados por una institución pública o privada.