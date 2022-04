Asistente de Amber Heard testifica ¡a favor de Johnny Depp!

El juicio por difamación que enfrenta a la expareja conformada por Johnny Depp y Amber Heard desde el pasado lunes, contó con las declaraciones de Kate James, exasistente personal de la actriz, quien aseveró que Heard es una persona “inestable” y “dramática”.

También dijo que nunca vio que la actriz sufriera algún tipo de abuso físico a manos de su esposo Johnny Depp, en cambio dijo que Heard le escupió una vez en la cara, cuando le pidió un aumento de sueldo.

James retrató a Amber Heard como una mujer “verbalmente abusiva”, asegurando que la humilló en reiteradas ocasiones mediante gritos, insultos, amenazas y mensajes a altas horas de la madrugada.

James dijo en una declaración por video que fue reproducida en la corte, que Heard peleaba con una ira impresionante y solía estar ebria o intoxicada con drogas ilegales. Depp, por otro lado, era muy tranquilo, casi tímido, “como un completo caballero sureño”, dijo James.

“Entre las dos y las cuatro de la mañana comenzaba el bombardeo”, señaló. Esto es con lo que me despertaba. Todo incoherente, sin sentido. Solo buscaba a alguien contra quien arremeter”, añadió.

“Un día se levantó de un salto de su silla y puso su rostro a unos cuatro dedos del mío. Me escupía en la cara y me decía: ‘¿Cómo te atreves a pedirme el salario que me pides?’”, recordó la exasistente.

Cabe recordar que el actor que interpretada a Jack Sparrow en “Piratas del Caribe” acusó a Heard de haberlo difamado en un artículo de opinión de 2018 que escribió para el The Washington Post. Heard se refiere a sí misma en el artículo como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

El artículo no nombra de Depp; sin embargo, sus abogados argumentan que claramente hacen referencia a una orden de restricción solicitada por Heard en mayo de 2016, después de que Depp le pidiera el divorcio.

El testimonio de James presentó otro punto de vista: Depp era el pacífico, mientras que Heard estaba frecuentemente intoxicada y solía infligir abuso verbal, incluyendo abusos a su madre y hermana.

“Su pobre hermana era tratada como un perro al que pateas, básicamente”, dijo la exasistente.

James, quien trabajó para la actriz que interpreta a Mera en “Aquaman” de 2012 a 2015, dijo que su trabajo era mal pagado, aseverando que la contrataron con un salario inicial de 25 dólares la hora y que sus labores iban desde recoger la ropa de la actriz en la tintorería a hablar con los agentes de Amber en Hollywood.

También dijo que tenía la labor de comprar dos ejemplares de cualquier revista en la que saliera Heard y guardarlas en el garaje para evitar que su esposo las viera.

Sobre el tiempo que pasaron juntos Amber Heard y Johnny Depp, James declaró que la actriz era “muy dramática” y que tenía muchas inseguridades, así como que solía llamarla para llorar y quejarse del actor.

“Recuerdo una vez que me llamó cuando estaba sola en la ciudad de Nueva York, y estaba llorando y caminando por las calles”, dijo James.

Parte de las declaraciones se centraron en un mensaje de texto que Depp le envió a James después de que él y la actriz se separaran, el cual decía: “Ven por una mancha de color púrpura y arreglaremos su trasero flácido muy bien”.

Al ser cuestionada sobre si el mensaje hacía referencia a la actriz y al vino, James dijo que no quería especular y recalcó que Depp así escribe. “Es muy aleatorio y no lo cuestionas. Escribe de una manera muy abstracta”.