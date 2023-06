La aterradora predicción sobre el cambio climático que pone en alerta al mundo.

Mucho se ha hablado sobre el fin del mundo; sin embargo, hasta ahora todo ha quedado en meras conjeturas y especulaciones, lo cierto es que el cambio climático se ha convertido en una realidad y en un riesgo latente para nuestro planeta, pues los cambios podrían ser irreversibles. A lo largo de la historia, diversas personalidades han lanzado inquietantes predicciones sobre este temible suceso, tal es el caso del ruso Rasputín.

¿Quién fue Rasputín?

Grigori Yefímovich Rasputín, también conocido como ‘El Monje Loco’, nació en el año de 1869 en Siberia y fue uno de los personajes más emblemáticos en la historia de Rusia y del mundo. Fue sanador, místico, brujo y profeta. También trabajó como consejero del último zar de Rusia, Nicolás II y su papel fue determinante para la caída de los zares.

El monje Rasputín, conocido y admirado por sus supuestos poderes de sanación y profecías, realizó una serie de predicciones a lo largo de su vida, muchas de ellas encaminadas al fin del mundo.

¿Cuál fue la predicción de Rasputín? El Apocalipsis o el fin del mundo se aproxima y esto estaría relacionado con una predicción futurista de Rasputín en donde menciona que la flora y fauna se verán directamente afectadas por el ser humano.

Diversos historiadores señalan que Rasputín vaticinó el cambio climático mucho antes de que este concepto fuera conocido. Sus profecías hablan principalmente de incendios, sequías, contaminación, enfermedades y desaparición de bosques.

“El aire que hoy desciende a nuestros pulmones para llevar la vida, llevará un día la muerte. Y llegará el día que no habrá montaña ni colina, no habrá mar ni lago que no sean envueltos por el hálito fétido de la muerte. Y todos los hombres respirarán la muerte, y todos los hombres morirán a causa de los venenos suspendidos en el aire”, escribió.

“Enfermarán las plantas y morirán unas tras otras. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas”, agregó el místico en su escrito.