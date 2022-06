Atleta de Exatlón denuncia discriminación con este VIDEO.

Por el Exatlón México han desfilado innumerables atletas, muchos de ellos catapultaron sus respectivas carreras gracias a su carisma, tal es el caso de Doris del Moral Rosique, quien saltó a la fama en el año 2017 tras participar en la primera edición del reality deportivo; sin embargo, recientemente vivió un desagradable suceso.

Doris del Moral es una de las atletas más poderosas del Exatlón, y es también una guerrera de la vida.

La patinadora profesional originaria del estado de Tabasco también participó en las ediciones Titanes vs. Héroes, Guardianes vs. Conquistadores y en Exatlón All Star donde reemplazó a Macky González.

Antes de participar en el Exatlón México, Doris del Moral ya se había dado a conocer por conquistar el Premio Nacional de Deporte en el año 2012, incluso su nombre llegó a estar entre las mejores 15 patinadoras del mundo, ‘Bulldozer’ también fue campeona nacional en su disciplina del 2015 al 2020.

Bulldozer viaja con la familia azul a la Huasteca Potosina

La integrante del equipo azul fue una de las tantas atletas de la familia azul que viajó a la Huasteca Potosina en compañía de Ernesto Cázares, David Juárez, Casandra Ascencio, Koke Guerrero, Christian Anguiano, entre otros.

La familia azul realizó diferentes actividades, desde un paseo por cascadas, escalar una montaña, viajar en kayak y lanzarse en tirolesa, y así disfrutar de la belleza natural del estado de San Luis Potosí, uno de los destinos de aventura más visitados de México.

Días antes de reunirse con sus compañeros y amigos del Exatlón, Doris del Moral visitó Guadalajara, Jalisco, donde decidió hacerse un cambio de look que consistía en raparse la parte baja de la cabeza.

¿Doris del Moral sufre discriminación? A través de sus redes sociales, ‘Bulldozer’ contó que buscó diversos lugares para raparse la cabeza; sin embargo, en las barberías donde preguntó le dijeron que no aceptaban mujeres, por ende, no podían brindarle el servicio.



Para su fortuna, Rosique encontró un lugar donde sí la atendieron y le hicieron el cambio de look que tanto anhelaba.