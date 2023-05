Atracón nocturno: ¿Qué es y cómo se relaciona con la obesidad?

¿Te has despertado en mitad de la noche con un fuerte antojo de comida, y no has podido resistir la tentación de comer más de lo que tu cuerpo necesita? Si es así, es posible que estés experimentando un trastorno alimentario poco conocido pero muy común llamado “atracón nocturno”.

Rahmar fue a probar unos platillos mexicanos ¡para chuparse los dedos!

Este trastorno se caracteriza por episodios recurrentes de ingesta excesiva de alimentos durante la noche, sin control consciente sobre lo que se come ni la cantidad que se consume. Si esto te suena familiar, sigue leyendo para descubrir qué es el trastorno por “atracón”, cómo se relaciona con la obesidad, y qué puedes hacer para controlar tus episodios de comer compulsivamente durante la noche.

¿Qué es el atracón nocturno?

El atracón nocturno es un trastorno alimentario que se caracteriza por episodios recurrentes de ingestas excesivas de alimentos durante la noche, generalmente después de la cena y hasta altas horas de la madrugada. Durante estos episodios, la persona experimenta una sensación intensa de falta de control sobre lo que come, consumiendo grandes cantidades de comida en un corto periodo de tiempo y sintiendo que no puede detenerse.

Cabe señalar que el atracón nocturno es un trastorno más común de lo que se cree, afectando a personas de todas las edades y géneros. A menudo está asociado con problemas emocionales, como el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio, y puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo la obesidad, la diabetes, y enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo se relaciona con la obesidad?

Este trastorno alimenticio se ha relacionado con la obesidad y el aumento de peso corporal ya que, durante los episodios de atracón, la persona consume grandes cantidades de alimentos ricos en calorías, grasas y azúcares, lo que puede llevar a un exceso de energía y, por lo tanto, a un aumento en tu peso.

A largo plazo, el aumento de peso corporal puede contribuir a una serie de problemas de salud graves, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes, y algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, es importante buscar tratamiento si se sospecha que se tiene trastorno por atracón nocturno, especialmente si se está experimentando un aumento de peso corporal.

¿Qué hacer para controlar tus episodios de atracones nocturnos?

Si estás experimentando episodios de comer compulsivamente durante la noche, hay varias cosas que puedes hacer para ayudar a controlarlos:



Identifica los factores desencadenantes: Puede ser útil llevar un diario de alimentos y emociones para identificar qué factores están desencadenando tus episodios de atracón nocturno.

Establece una rutina de sueño regular.

Haz ejercicio regularmente.

Busca apoyo profesional: Si tus episodios de atracón nocturno persisten a pesar de tus esfuerzos, es importante buscar apoyo profesional.

Te puede interesar: Así te puedes quitar la papada de manera rápida y sin cirugía.