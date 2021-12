FOTOS | ¿Hijos de Jenni Rivera están a un paso de demandar a su tía Rosie?

Todo parece indicar que los hijo de la llamada “La Diva de la Banda” no están conformes con la auditoria realizada a su tía y podrían terminar en los tribunales.

A pocos días del aniversario luctuoso de Jenni Rivera los problemas entre su familia parecen no tener solución, y por el contrario, se especula que sus hijos estarían próximos a poner una demanda a su hermana Rosie por el manejo de la herencia.

Fue en junio pasado, que los hijos de “La Diva de la Banda” solicitaron una auditoria para conocer el estatus del dinero y los negocios que dejó su fallecida mamá y que administraba Rosie al haber sido nombrada albacea.

Pese a que los hijos de la fallecida cantante indicaron que la auditoría era un procedimiento normal, Rosie renunció a administrar los bienes y se lo cedió a su sobrina, Jacqie Rivera, argumentando que el conflicto le generaba problemas en su salud mental.

“Va a haber un cambio, ya estoy lista, voy a renunciar, ya me cansé. Quiero ser libre, me dan ganas de llorar porque yo anhelo ser libre. Ya no puedo ser yo porque tengo todos los ojos sobre mí, cómo está manejando el dinero, cómo está manejando los negocios, cómo están los niños, y luego, sin querer, me trataron como si fuera la albacea de toda la familia Rivera”, indicó la empresaria en ese entonces por medio de una transmisión en vivo.

De acuerdo información trascendida, los resultados de la auditoría ya le llegaron a Jacquie, Michael, Johnny y Jenicka quienes habrían decidido que su tía continúe a cargo de la producción de discos y un documental en DVD.

Una revista de circulación nacional dio a conocer que los beneficiarios de la cantante no están conformes con lo que la auditoría arrojó sobre la administración de su tía, pues encontraron irregularidades como sueldos altos, decisiones no consultadas con ellos y viajes realizados sin fines comerciales en pro de Jenni Rivera Enterprises, además de la negativa de publicar un nuevo material de Jenni, el cual ya fue pagado.

En tanto, una fuente cercana a los hijos de Jenni Rivera reveló que están pensando en denunciar a Rosie Rivera por malos manejos, con el fin de que les sea devuelto el dinero que debería seguir en la herencia de su madre.

