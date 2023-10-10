Aurea Zapata se pronuncia sobre que Patricio Cabezut fue vinculado a proceso

Aurea Zapata, celebra que la denuncia que presentó por violencia familiar en contra de Patricio Cabezut, padre de sus dos hijas, vaya viento en popa, al grado de que este lunes, el presentador, perdió la apelación a la vinculación a proceso que ya le había sido dictada, y ahora quedó como acusado formal del caso.

Ahora sí que, se cayó el teatrito, dicen que el circo se mantiene mientras que le aplaudan y esto se cayó hoy, porque definitivamente se demostró que ha mentido a los medios, a los compañeros de la prensa, que hizo un show mediático para desviar la atención de lo que es lo importante, que es una denuncia por violencia familiar. El señor, hoy está vinculado, va a enfrentar su proceso en un juicio, donde posiblemente, pues todo puede pasar

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¿Patricio Cabezut puede ver a sus hijas?

Y confirmó que la restricción para que Patricio, no se acerque a ella y a sus hijas persiste.

Seguimos protegidas, tenemos medidas de protección, medidas de restricción, no puede ver a mis hijas y menos ahora que está vinculado a proceso, nos vamos al juicio, que el señor comentó hoy que quiere seguir en el juicio, hasta el final, no hay arreglo

¿Qué tipo de violencia sufren sus hijas?

Aurea, también refrenda que ella y sus hijas, son víctimas de violencia económica desde el día en que denunció a Patricio.

Alguien que quiere a sus hijas, vela por ellas, mis hijas viven con 44 pesos diarios, cada una que él les da, porque dice que gana 9,500 pesos al mes, desgraciadamente tuve que cambiarlas de escuela, el señor no pagó nunca más la escuela, las dieron de baja en el colegio donde estaban y desgraciadamente, las niñas estuvieron muy tristes, lloraron dos semanas, que les quitaron a sus amigas de toda la vida

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¿Patricio Cabezut les pidió renta?

Y asegura que Patricio, incluso les pidió renta por el departamento que ella y sus niñas habitan.