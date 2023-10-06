Lupita D’Alessio sufrió problemas de salud por la separación de su hijo

En medio de su exitosa gira del adiós ‘Gracias Tour’, Lupita D’Alessio se enteró de la separación de su hijo Ernesto y Charito Fernández, la cual no solo afectó a los involucrados, sino también a ella.

La cantante lo reveló en exclusiva a Ventaneando, desde Los Ángeles, California, donde hoy se presentará en el YouTube Theatre, frente a 6 mil personas.

Te puede interesar: Esto ha pasado con el caso Yolanda Ciani a un mes de su muerte

No fue fácil, por su separación, o sea eso fue difícil para mí, porque junto con la gira me salieron tres úlceras nerviosas y sí me complicó, porque el dolor de un hijo, es tu dolor. Ya pasó, ahorita está mejor que nunca, está súper bien, está guapo, está lindo, cantando espectacular. Ya la tormenta pasó, entonces, vamos para adelante

Viajé a Morelia y me regresé a México, para que me revisaran y eran tres úlceras nerviosas; entonces, me tuvieron que hacer un tratamiento para seguir la gira y ya

Y, aunque la separación resultó inesperada para más de uno, Lupita asegura que su hijo hoy está mucho más contento y liberado.

Y hasta ahorita feliz, él está feliz, pues que te digo, muy contento, me gusta como se ve ahora, se ve más liberado, eso es padre, porque ves a una persona que se quitó cosas que no, pienso que no le hacían bien

¿Cómo marcha la gira de Lupita D’Alessio?

Lupita ha recorrido gran parte de la Unión Americana con su gira ‘Gracias Tour’, pero el 1 de diciembre, volverá a la Arena Ciudad de México.

También te puede interesar: Marysol Sosa reveló que no contempla reconciliación con Anel Noreña