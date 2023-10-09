Así fue el emotivo homenaje que le rindieron a Andrés García

Arturo Carmona reestrenó la puesta en escena ‘La Vida Galante’, en el Auditorio Cumbres en Monterrey, Nuevo León. Al finalizar la obra rindió un merecido homenaje al personaje Pedro Navaja, que catapultó la carrera artística del actor Andrés García, develando una placa de bronce en presencia de su viuda, Margarita Portillo, quien desde antes de subir al escenario, no podía contener las lágrimas.

Quiero invitar a este escenario, por favor con mucho respeto y estoy muy agradecido con ella, una gran señora, nuestra querida Margarita Portillo

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Estoy muy agradecida, de todos los años que presentaron este homenaje a mi esposo y yo creo que él está muy contento, porque número uno, porque él portaba esta gabardina, yo creo que él se sentirá muy complacido, Andrés quería mucho a Arturo, siempre dijo que te quería como a un hijo

¿Cómo fue la entrega de la gabardina de Andrés García?

Previo a la función, Arturo y Margarita revelaron cómo fue la entrega de la emblemática gabardina que usó por años Andrés García, y que el actor portaba ese día.

Al principio me la quería regalar y yo dije ‘No, no, eso lo tienes que tener tú, es el personaje que lanzó al estrellato a Andrés García, la tienes que tener tú, si algún día, mañana, quieres hacer un museo’

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