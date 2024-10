¡Entre hermanas se echan la bolita! A Aurelio no le quieren pagar

Aurelio ya no quiere saber nada de Lucero y Valeria, sólo necesita que le paguen lo que le deben. Aurelio acepta que su error fue confiar demasiado, pues todo el trato lo hicieron de palabra y lo peor es que no ve que haya intenciones de pagarle. Aurelio sabe que la necesidad es canija, pero esas no son las formas correctas.