Autismo: ¿qué es, síntomas, mitos y todo lo que debes de saber?

A lo largo de la vida, en muchas ocasiones las personas han conocido a alguien que sufre algún tipo de enfermedad o trastorno. Por esto, en esta te contaremos qué es el autismo y cómo son los síntomas, junto con todo lo que se debe saber al respecto.

Es evidente que muchas personas tienen poco conocimiento sobre este tema, incluso no saben cómo tratar a los pacientes que viven con este padecimiento.

Parte de la inclusión, es conocer todo al respecto y tratar a las personas con autismo de una manera adecuada, aprendiendo a lidiar con circunstancias que se presenten.

¿Qué es el autismo, cuáles son los síntomas y mitos alrededor?

Los trastornos del espectro autista (o autismo como también se lo conoce) abarcan un amplio espectro de trastornos que, en su manifestación fenotípica se caracterizan por deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, unidas a patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

Ahora bien, para contrarrestar estos mitos, digamos que no se puede considerar una enfermedad, porque es una condición del neurodesarrollo. Otro punto para tomar en cuenta es que, se nace con el autismo y no se puede curar, porque solo es una condición en la que las personas tienen una afección de su interpretación y comprensión de las situaciones.

Algo más que se dice, es que quienes tienen autismo no es que no pueden socializar o no tienen amigos. La verdad, es que hay niños que no tienen problema con socializar y tienen muchas amistades.

Lo que puede llevarlos a no socializar, es que pueden ser mal vistos debido a su forma de comportarse. Por eso se habla de ser empáticos con ellos y entender que tienen otras maneras de comunicarse ante el mundo.