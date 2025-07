Qué estudia y a qué se dedica Mar de Regil, la hija de Bárbara de Regil

Ante la capacidad actoral que Bárbara de Regil ha demostrado en proyectos como “Rosario Tijeras”, mucho se ha hablado sobre si su hija, Mar de Regil, podría seguir estos pasos en el medio artístico. Sin embargo, es poco probable que la veamos protagonizando series pronto.

La carrera de Mar de Regil pertenece a un ámbito lleno de glamour, pero no se relaciona directamente con la actuación.

Bárbara de Regil habló sobre declaraciones de presunto acoso por parte de Memo del Bosque [VIDEO] Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade, responde a los señalamientos de Bárbara de Regil contra Memo del Bosque, ¿habrá repercusiones legales tras sus declaraciones?

Cuál es la profesión de Mar de Regil, hija de Bárbara de Regil

Mar de Regil, a sus 21 años, es ampliamente conocida en redes sociales como creadora de contenido. Ella suele hablar de temas de moda y belleza, mediante formatos como sus “GRWM” (Get Ready With Me) y los videoblogs. Esto la ha llevado a hacer tratos con marcas de lujo.

Pero, más allá de eso, la joven es estudiante universitaria, en la carrera de diseño de modas. En varios videos de sus redes sociales ha hablado sobre el sueño de tener su propia marca.

La pasión por el diseño que tiene Mar la llevó, todavía siendo estudiante, a mostrar sus creaciones en un desfile del Fashion Week de Nueva York en 2023; esto sucedió como parte de una colaboración con la marca Five Sins. Su madre, Bárbara de Regil, fue modelo de uno de los diseños.

Mar de Regil también asistió al Fashion Week SS25 de Nueva York, pero esta vez como invitada especial de varias marcas. Siendo creadora de contenido, hizo un video donde mostró parte de su viaje.

De esta manera, Mar de Regil no se desenvuelve como tal en el medio artístico, pero en un futuro tal vez la veamos diseñando para personas famosas como su mamá.

Te puede interesar: La emotiva historia del rosario que Bárbara de Regil usa en “Rosario Tijeras”. ¿Estaba destinada al personaje?