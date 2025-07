Expertos revelan si realmente es bueno hablarles a las plantas para que crezcan grandes y fuertes

En los últimos años, la idea de que hablarles a las plantas puede ayudarlas a crecer más saludables y fuertes ha ganado popularidad entre aficionados y amantes de la jardinería. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esta práctica? ¿Es un simple mito o hay algo de verdad en ello?

Para responder a estas preguntas, especialistas en botánica y horticultura han realizado diversas investigaciones que intentan determinar si las plantas pueden responder a estímulos sonoros o a la voz humana.

¿Cómo reaccionan las plantas a la voz humana?

Aunque las plantas no tienen órganos sensoriales como los humanos, estudios científicos han demostrado que pueden percibir vibraciones a través de células especializadas llamadas mecanorreceptores. Estas vibraciones, que pueden generarse por el sonido, tienen el potencial de afectar algunos procesos bioquímicos en las plantas.

Un estudio de la Royal Horticultural Society en el Reino Unido concluyó que las plantas expuestas a voces humanas, especialmente femeninas, mostraban un crecimiento más acelerado que aquellas que no recibían estímulos sonoros. Sin embargo, los expertos aclaran que no es el “hablarles” per se, sino la vibración generada por el sonido lo que podría influir en su desarrollo.

Una investigación publicada en 2019 por la revista Scientific Reports profundizó en cómo las vibraciones mecánicas pueden afectar la respuesta molecular y fisiológica de las plantas. Según este estudio, ciertos tipos de vibraciones pueden estimular mecanismos internos que favorecen la resistencia y el crecimiento vegetal, aunque el impacto directo de la voz humana aún requiere más evidencia.

La importancia del cuidado integral

Si bien la interacción verbal puede tener algún efecto, especialistas coinciden en que los factores más determinantes para el crecimiento saludable de las plantas siguen siendo la calidad del suelo, la cantidad de luz, el agua y los nutrientes adecuados.

El biólogo vegetal Jorge Martínez explica: “Hablarles a las plantas puede ser beneficioso en tanto fomente que quienes las cuidan presten más atención a sus necesidades. No es la voz en sí, sino el cuidado constante y apropiado lo que realmente impulsa su desarrollo.”