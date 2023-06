Avena: ¿Cuáles son sus beneficios para adelgazar?

La avena es uno de los cereales más consumidos y amados a nivel mundial, pues es un alimento sumamente rico en nutrientes y minerales que le aporta grandes beneficios a nuestro cuerpo, de ahí que muchos las recomienden.

Cuidado con las dietas que pueden generar el rebote.

Este cereal es fácil de preparar y se puede acompañar con otros alimentos, además de que es sencillo de conseguir y existen diversas presentaciones para consumirla. Comerla todos los días le aporta grandes beneficios a nuestra salud.

¿Por qué es bueno comer avena? La avena es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial, ya que tiene la capacidad de brindarnos energía y las fuerzas necesarias para nuestro día a día, además de que le aporta grandes beneficios a nuestro organismo.

¿Cuáles son los beneficios de comer avena?

La avena es una fuente rica de proteína y fibra, que contiene β-glucanos, que es un polisacárido que estimula el sistema inmune y ayuda a destruir las células cancerígenas, según diversos estudios científicos.

También regula la digestión y le aporta aminoácidos esenciales a nuestro cuerpo, es rica en antioxidantes y ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre. Se le conoce como el cereal con mayor concentración de vitaminas y minerales.

La avena tiene la capacidad de reducir el apetito y aumenta la saciedad. Por ello se recomienda incluir este cereal en el desayuno para evitar comer. También controla el colesterol y lo mantiene bajo control, esto debido a su alto contenido en beta-glucanos, el cual es un polisacárido que estimula al sistema inmunitario.

Este alimento también tiene la capacidad de actuar sobre elcontrol glucémico y la sensibilidad a la insulina. De igual forma, le aporta antioxidantes a nuestro cuerpo, los cuales son moléculas que previenen y retrasan el daño oxidativo.

¿Cómo es mejor consumir la avena?

De acuerdo con especialistas, se recomienda consumir la avena cruda debido a que de esta forma se pueden obtener con mayor facilidad sus nutrientes. Cocinarla no es un error; sin embargo, pierden cierto porcentaje de nutrientes, aunque es más fácil de digerir. Pero la forma de consumirla depende más de los gustos y necesidades de cada persona.

¿La avena engorda o adelgaza?

Los beneficios de la avena van desde la pérdida de peso hasta un mejoramiento en la salud cardiovascular; sin embargo, no todas las avenas son iguales, ni la forma de prepararlas, además de que no todos los organismos la procesan de igual forma, por eso hay persona que no pierden peso al tomarla, sino engordan, sobre todo si no se consume de manera correcta.

¿Comer avena tiene desventajas?

Comer avena en exceso tiene sus desventajas, por lo que hay que tomar en cuenta ciertos efectos secundarios como: