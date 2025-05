No lo imaginas: este es el verdadero uso del doble botón en las camisas (no es un reemplazo)

Seguramente alguna vez te has topado con ese botoncito extra que aparece en la manga de una camisa formal, justo antes del puño. No, no está ahí por si pierdes el otro ni es un simple adorno sin razón de ser. Entonces, ¿cuál es el verdadero uso del doble botón en las camisas?

En realidad, tiene una función muy específica (y bastante útil) relacionada con la comodidad y el ajuste de la prenda. Ese segundo botón pertenece a lo que se conoce como sleeve placket, una pequeña abertura en la parte inferior de la manga que se sitúa justo donde esta se une con el puño.

Este diseño le permite a la camisa abrirse un poco más en esa zona, facilitando que la mano pase por el puño sin problemas y permitiendo, además, que la manga se enrolle con más comodidad. El segundo botón ayuda a mantener esta abertura cerrada y bien sujeta.

Te puede interesar: Adiós a los jeans anchos en México: Esta nueva tendencia llega desde Europa

¿Cómo funciona el sleeve placket en las camisas?

El sleeve placket está reforzado con una pequeña pieza de tela doble o con entretela que evita que la abertura se deforme o se abra más de la cuenta con el uso.

En este espacio suelen colocarse uno o dos botones: uno para cerrar el pliegue y otro, el más cercano al puño, para darle ajuste a la manga.

Esta solapa no solo cumple una función técnica, sino que también es parte del diseño clásico de una camisa formal. Es especialmente útil para quienes tienen manos más grandes o simplemente prefieren enrollarse las mangas sin batallar.

¿Es necesario usar los dos botones de la manga de la camisa en todo momento?

No necesariamente. El botón más alejado del puño puede mantenerse abrochado para que el sleeve placket esté cerrado, mientras que el principal es el que regula el ajuste.

Sin embargo, si se eligen camisas con doble botón, se recomienda mantener ambos cerrados para conservar la estructura del pliegue y evitar que se abra al moverse el brazo.

Ese botón extra no es relleno ni está de más: cumple una función clave en el ajuste y la durabilidad de la camisa. Un detalle pequeño, pero muy pensado.