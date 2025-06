Ojo: esto debe tener tu aire acondicionado para ser calificado como bueno, según los expertos

Con el calor pegando fuerte y el recibo de luz haciendo lo suyo, no se trata solo de tener aire acondicionado… sino de tener uno bueno de verdad. Y no, no todo lo que enfría cumple con eso. Hay detalles que hacen toda la diferencia entre un aparato cualquiera y uno que realmente vale la pena. Aquí va lo que recomiendan los que saben.

¿Cómo saber si un aire acondicionado es bueno?

La primera señal de que estás frente a un buen equipo es que consume poca luz. Eso se traduce en dos cosas: tranquilidad y menos sustos a fin de mes. Si tiene tecnología inverter y su etiqueta dice A++ o A+++, mejor todavía. Gasta menos, dura más.

Luego viene la potencia. No hace falta que sea un monstruo de 18 mil BTUs si solo va a estar en una recámara pequeña. Hay que elegir el tamaño justo para el espacio. Así enfría bien, sin desperdiciar energía.

Y si el aire tiene Wi-Fi, control por app o responde a Alexa, se nota que es de los buenos. Se programa solo, se ajusta sin moverse del sillón y, encima, ayuda a no usarlo a lo loco, de acuerdo consejos de Mercado Libre.

Te recomendamos: Estos son los 10 trucos fáciles para ahorrar energía en casa y pagar menos luz

¿Por qué importa que purifique el aire?

Un buen aire acondicionado no solo baja la temperatura. También mejora lo que respiras. Los equipos más completos ya vienen con filtros que atrapan polvo, pelusa, bacterias y hasta alérgenos. Para quienes tienen asma o alergias, eso es oro puro.

Algunos hasta traen funciones como modo deshumidificador o autolimpieza, que evitan humedad rara o malos olores con el tiempo.

¿Qué tipo de aire acondicionado conviene según los expertos?

Depende del espacio… y del presupuesto. Los tipo split siguen siendo los favoritos: son silenciosos, eficientes y se ven bien. Perfectos para casas, departamentos y oficinas. Los portátiles son más ruidosos pero resuelven cuando no se puede instalar algo fijo. Y los de ventana, aunque menos estéticos, todavía funcionan en lugares pequeños.

Eso sí: si el plan es ahorrar a futuro, el inverter es el camino. Puede costar más de entrada, pero se nota en el recibo desde el primer mes.