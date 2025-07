El té que Margot Robbie y todas las actrices de Barbie tomaron para lucir una piel de muñeca

Durante el rodaje de Barbie, uno de los secretos mejor guardados no tenía nada que ver con los vestuarios, los zapatos rosados o los peinados perfectos de Margot Robbie. Lo que realmente llamó la atención detrás de cámaras fue lo impecable que lucían las pieles del elenco… y no solo por el maquillaje. Spoiler: fue gracias a un té.

Jasmina Vico, la facialista detrás del glow de Margot Robbie y compañía, reveló que una de sus recomendaciones estrella fue una infusión con poderes detox y antioxidantes que usaron religiosamente durante semanas.

Te puede interesar:



La planta en cuestión se ha usado desde hace siglos en remedios naturales y ahora vuelve a brillar gracias al boom del bienestar en Hollywood. Porque si algo tiene claro esta generación de actrices es que el cuidado empieza desde adentro.

¿Qué infusión tomaron las actrices de Barbie para mejorar su piel?

Se trata del té de cardo mariano, una infusión elaborada a partir de las semillas de esta planta, conocida por sus beneficios para el hígado. Sí, el órgano que regula tantas funciones en el cuerpo y que, cuando está equilibrado, también se refleja en la piel.

La facialista explicó que esta infusión ayuda a desinflamar, eliminar toxinas y mejorar la textura del rostro. No es casualidad que todas las protagonistas aparecieran con un cutis radiante en cada alfombra rosa.

Además, el cardo mariano es un antioxidante potente, así que también funciona como un aliado contra el envejecimiento prematuro. Un favorito silencioso que se volvió parte de su rutina diaria.

¿El cardo mariano ayuda a perder peso o solo mejora la piel?

Aunque su fama creció por sus beneficios estéticos, el cardo mariano también es conocido por tener propiedades digestivas y diuréticas. Muchas lo incluyen en su rutina precisamente porque favorece el metabolismo de las grasas y ayuda a deshinchar.

Eso sí: no es una bebida milagrosa, sino un complemento ideal dentro de un estilo de vida equilibrado. En el caso del reparto de Barbie, no hubo dietas extremas ni planes restrictivos.

Lo que sí hubo fue una combinación constante de hábitos saludables que suman: descanso, buena hidratación, infusiones como esta y recetas balanceadas. Y sí, Margot lo confirmó en más de una entrevista.

¿Qué más incluía la rutina de bienestar de Margot Robbie durante el rodaje?

Más allá del té, Margot compartió que uno de sus desayunos favoritos durante el rodaje era avena cocida con arándanos, también conocida como porridge.

Un platillo simple, pero lleno de beneficios: sacia, ayuda a regular el azúcar en sangre y mantiene la piel luminosa gracias a los antioxidantes de los frutos rojos.

No es casualidad que tantas modelos lo elijan también como desayuno habitual. Se puede preparar con leche o bebida vegetal, añadir semillas o incluso un toque de canela.

En el mundo del bienestar realista, la clave está en encontrar lo que funciona a largo plazo… y hacerlo parte del día a día sin drama.