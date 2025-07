En el fin de semana es común que el refri esté medio vacío, el antojo no se decide y el reloj va corriendo… pero aún así se quiere comer algo rico. Para eso están estas recetas. No necesitan ingredientes exóticos, se hacen en 20 minutos o menos y, lo mejor, no ensucian mil trastes.

Son platos fáciles, sabrosos y versátiles, pensados justo para esos días en los que nadie quiere complicarse pero sí comer algo que se sienta “bien hecho”. ¿Lo mejor? Todas tienen su encanto y se pueden adaptar con lo que ya haya en casa.

¿Qué recetas rápidas se pueden hacer sin complicarse la vida?

Aguacates rellenos de salmón: Una idea fresca y muy lucidora. Solo hay que dorar un poco de salmón (puede ser enlatado o fresco), mezclarlo con pepino, apio, cebolla morada y la pulpa del aguacate. Va con un aderezo de limón, lima y aceite. Queda deli y no tarda nada. Ensalada de garbanzos con vinagreta casera: Una lata de garbanzos, un par de verduras picadas (como pimiento, jitomate y zanahoria) y hojas verdes como espinaca o arúgula. Se mezcla todo con un chorrito de vinagre, aceite, sal y pimienta. Queda lista en lo que pones la mesa. Papitas salteadas con jamón y tomate seco: Con papas baby cocidas, cebolla, jamón serrano y tomates deshidratados se arma un platillo calentito que sabe a comida de verdad. Todo se cocina en una sola sartén y queda súper sabroso. Es perfecto como plato fuerte o guarnición. Ceviche de merluza (o el pescado que tengas): Se cuece el pescado al vapor por unos minutos y se mezcla con pepino, jitomate, pimiento, cebolla, jugo de limón y un poco de aceite. Si se quiere más picosito, unas gotitas de salsa botanera o chilito en polvo. Entra bien frío y refresca en segundos.

Crédito: RBA Las 4 ideas de recetas que necesitas este fin de semana si no sabes qué hacer de comer: están en 20 minutos

¿Qué ingredientes conviene tener en la despensa para salir del apuro?

Tener a la mano básicos como garbanzos cocidos, latas de atún o salmón, tortillas de harina, huevos y verduras congeladas hace toda la diferencia. Son fáciles de combinar, rinden bien y ayudan a improvisar sin estrés, de acuerdo a información del portal ElMueble.

También se agradece tener especias, salsitas y algún aderezo casero que le dé el toque final a cualquier platillo.

¿Se pueden guardar estas recetas para otro día?

Claro. Algunas saben aún mejor después de un rato en el refri, como el ceviche o la ensalada de garbanzos. Solo hay que guardarlas en un recipiente con tapa, y al servir, darles una mezcladita para que todo quede parejito.

Y si sobra relleno de aguacate o papitas salteadas, se puede usar para armar un taquito rápido o acompañar una proteína. Lo importante es no desperdiciar nada y sacarle provecho a lo que ya se preparó.