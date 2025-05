Lo dice la ciencia: este es el platillo mexicano más nutritivo de todos (y es delicioso)

Entre tantas recetas que forman parte de nuestra cocina, hay un platillo mexicano nutritivo que no solo llena el alma y la barriga, sino que también recibió un aplauso de pie por parte de nutriólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): el pozole. Así como se lee.

Ese clásico que huele a casa, a celebración, a domingo, resulta ser también una joya nutricional. Sí, la ciencia lo confirma: es el platillo más saludable y completo de todos.

No solo es delicioso, también cumple con todo lo que recomienda el famoso plato del buen comer. Tiene proteína, vegetales, carbohidratos complejos y lo mejor: es bajo en grasa si se prepara bien.

Es como si la cocina tradicional mexicana se hubiera adelantado a cualquier tendencia “healthy”, pero con sabor real.

¿Qué nutrientes tiene el pozole y por qué lo recomiendan tanto?

El pozole no anda con rodeos. El maíz nixtamalizado con el que se prepara es una fuente buenísima de energía, gracias a sus carbohidratos complejos. A eso se suma la carne, de cerdo o pollo, según el gusto, que aporta proteína magra, ideal para mantener los músculos y tejidos en forma.

Pero la cosa no termina ahí. Los vegetales que lo acompañan (lechuga, rábano, cebolla) no están solo para decorar: tienen fibra, ayudan a la digestión y son aliados del intestino feliz. Y si hablamos de orégano, limón, chile o ajo… ahí entran los antioxidantes y las propiedades antimicrobianas.

¿Qué beneficios tiene comer pozole según los especialistas?

Además de ser una comida completa, el pozole tiene algo que muchos platillos envidiarían: saciedad real. Gracias a su contenido de fibra, evita que se coma de más y da energía sostenida durante horas. También puede ser bajo en grasas si se prepara sin exceso de manteca o cortes grasosos.

Y sí, el chile ayuda a la circulación y tiene efectos antiinflamatorios. Si se acompaña de tostadas horneadas, incluso puede mejorar la salud cardiovascular. En otras palabras: es de esos platillos que reconfortan sin culpas. Solo hay que saber equilibrarlo y elegir los ingredientes adecuados.

¿Entonces sí se puede comer pozole sin culpa?

Más que permitido, es recomendable. El pozole es esa receta que logra lo impensable: ser rica, completa y saludable a la vez. No necesita ajustes extremos para entrar en una alimentación equilibrada. Basta con prepararlo con cariño, buenos ingredientes y porciones conscientes.

Lo más bonito es que no es solo comida, es historia, identidad y cariño servidos en plato hondo. Que la tradición y la salud se den la mano en algo tan sabroso, no tiene precio. Así que, si hay pozole en la mesa, no hay duda: el cuerpo y el corazón lo agradecen.