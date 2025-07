La estación del metro de CDMX donde muchos aseguran haber visto fantasmas (y no, no es Panteones)

El metro de la Ciudad de México (CDMX) no solo conecta a millones de personas todos los días, también es escenario de historias tan extrañas que parecen salidas de una película de terror. ¿Hay fantasmas en las estaciones?

Sí; entre vagones vacíos, pasillos interminables y sonidos inexplicables, hay una estación en particular donde muchos afirman haber vivido una experiencia paranormal… y no, no es la de Panteones.

¿En qué estación del metro de CDMX aseguran haber visto fantasmas?

El caso más reciente se compartió en el grupo de Facebook Mi Valle del Terror, donde un usuario relató lo que vivió en la estación Moctezuma, de la Línea 1. Según cuenta, abordó el metro con la intención de llegar a Balderas y transbordar hacia Tlatelolco, pero lo que vivió en ese trayecto fue cualquier cosa, menos normal.

Lo primero que notó fue que pasaron dos veces por Pino Suárez, algo imposible según la lógica del sistema. Incluso una pasajera lo comentó en voz alta, confundida, antes de bajarse.

El ambiente dentro del vagón se volvió extraño: una música lejana, como distorsionada, se escuchaba sin fuente aparente. Al llegar a su destino, la estación lucía vacía, sin puestos, sin ruido, sin señal de vida.

¿Qué fue lo que vivió este pasajero dentro del metro?

Ya en los pasillos, intentó seguir la ruta habitual para salir… pero todo parecía desorientarlo. Pasillos que no llevaban a ningún lado, convoys que pasaban completamente vacíos uno tras otro, un “salto en el tiempo” cuando revisó su reloj, y una salida que, de manera inexplicable, lo dejó de nuevo en Pino Suárez.

Quienes conocen el metro saben que eso no debería ser posible por la conexión de líneas. Y sin embargo, ahí estaba.

Más allá del susto, su testimonio se sumó a la larga lista de experiencias paranormales que rodean al metro capitalino y que, con los años, han creado toda una mitología urbana.

¿Qué otras leyendas existen sobre fantasmas en el metro de CDMX?

Aunque muchos asocian estos sucesos con la estación Panteones, hay reportes extraños en varias líneas. Por ejemplo:



La niña del Metro Tacubaya , que aparece entre las vías con un vestido blanco.

, que aparece entre las vías con un vestido blanco. El hombre sin rostro en Chabacano , que desaparece cuando alguien intenta hablarle.

, que desaparece cuando alguien intenta hablarle. La mujer sonriente de la Línea 1 , que clava la mirada con una sonrisa inquietante.

, que clava la mirada con una sonrisa inquietante. El inspector de la estación Potrero , que sigue “trabajando” después de morir.

, que sigue “trabajando” después de morir. El niño de Pantitlán , que recorre los pasillos cuando ya no hay servicio.

, que recorre los pasillos cuando ya no hay servicio. La niña de Terminal Aérea , que pide ayuda… y no tiene piernas.

, que pide ayuda… y no tiene piernas. Los gritos en Barranca del Muerto , que muchos escuchan sin explicación.

, que muchos escuchan sin explicación. Y por supuesto, el fantasma de Pino Suárez, que se aparece en el último vagón y nunca baja.

La lista es larga y cada historia más perturbadora que la anterior. Lo cierto es que, entre el ajetreo del metro, hay quienes aseguran que no todos los que viajan ahí están vivos.