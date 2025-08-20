inklusion logo Sitio accesible
Usa este truco para lavar la cazuela de barro: queda muy limpia y quita malos olores

Te decimos cómo dejarla impecable, conservarla por más tiempo y eliminar los olores que se acumulan con el uso.

Las cazuelas de barro son como un pedacito de tradición en la cocina mexicana. Están en las casas de las abuelas, en los mercados y hasta en los restaurantes que preparan esas recetas de toda la vida. El problema es que, con el tiempo, estos utensilios pueden guardar olores o hasta quebrarse si no se cuidan bien. Lo bueno es que existe un truco casero, sencillo y probado, que ayuda a lavar tu cazuela para dejarla limpia y lista para seguir cocinando sin perder ese encanto.

Con el uso, es normal que la cazuela empiece a guardar aromas de los guisos. Para eso, el mejor aliado es el bicarbonato de sodio. El paso a paso es fácil:

El truco que elimina los olores del barro

  1. Lavar la pieza con agua y jabón suave, nada de fibras metálicas.
  2. Hacer una pasta con bicarbonato y agua, cubrir toda la superficie.
  3. Dejar reposar al menos media hora y enjuagar con abundante agua.

El resultado: la cazuela queda fresca, sin olores raros y lista para volver a la estufa.

¿Por qué se curan las cazuelas de barro antes de usarlas?

Quien conoce el barro sabe que el primer paso es curarlo. Y no es un invento nuevo: lo recomienda la misma Secretaría de Cultura. El proceso no tiene ciencia: se deja la cazuela sumergida en agua toda la noche y, si se quiere quitarle ese gusto a tierra, se le puede echar un chorrito de vinagre.

cazuela de barro curarla
(ESPECIAL/CANVA)
Puedes curar la cazuela de barro con bicarbonato de sodio o vinagre.

Al día siguiente se seca bien y ya está lista para aguantar el calor sin miedo a que se raje.

Como hacer para que las cazuelas de barro duren muchos años: consejos

Además de la limpieza, hay cuidados que marcan la diferencia en las cazuelas de barro: no someterlas a cambios bruscos de temperatura, cocinarlas siempre a fuego bajo o medio, esperar a que se enfríen antes de lavarlas y usar cucharas de madera o silicona.

Con estos sencillos pasos, una buena cazuela de barro puede durar décadas y seguir aportando ese sabor de siempre a los guisos mexicanos que más nos gustan.

Galerías y Notas Azteca UNO
