El puente de CDMX que todos cruzan, pero pocos saben que es el más largo de la ciudad

En el poniente de la Ciudad de México (CDMX) hay un puente que llama la atención por su diseño y por la fama que lo rodea. Muchos aseguran que es “el más largo de la ciudad”. Hablamos del Puente Atirantado Manantial Santa Fe, parte del proyecto del Tren Interurbano México-Toluca. Entérate en esta nota de todos los detalles.

¿Cuánto mide el Puente Santa Fe?

El Puente de Los Poetas, que conecta la zona de Santa Fe con la ruta hacia Toluca, cruza la barranca de los manantiales y se construyó con la idea de proteger esa área natural. Su diseño es atirantado y curvo, algo poco común en el país.

(Google Maps) El puente atirantado de Santa Fe es una estructura reconocida en CDMX.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la obra mide 519 metros en total y tiene un claro central de 200 metros. Para levantarlo se requirió una inversión superior a mil millones de pesos.

¿El Puente Atirantado Manantial Santa Fe es el puente más largo de México?

El Puente atirantado de Santa Fe no es el más largo del país. Esta corona la lleva El Zacatal, en Campeche, con casi cuatro kilómetros de extensión. Fue inaugurado en los años noventa y conecta la isla del Carmen con el resto del estado.

Johnny Miller El Puente de Santa Fe es el más largo de la CDMX

El puente de Santa Fe es grande y complejo dentro de la Ciudad de México, pero está lejos de competir en longitud con estructuras carreteras como El Zacatal.

¿Por qué es importante este puente en la CDMX?

El Puente Atirantado Manantial Santa Fe destaca porque es una de las obras urbanas más ambiciosas de los últimos años. Su diseño curvo y el sistema de cables lo convierten en un reto de ingeniería.

Además, permite que el tren cruce la zona sin dañar los manantiales, algo que los ingenieros consideran un logro en términos de planeación ambiental.

Canva El puente más largo de la CDMX no es el que imaginas

Para muchos conductores y vecinos, puede pasar desapercibido. Pero en el mundo de la infraestructura es ya un referente de la capital mexicana.