Antes de ser un exitoso comediante, Jair Sánchez apareció en Lo Que La Gente Cuenta: sus videos más virales

Antes de volverse tendencia por sus videos en redes sociales, Jair Sánchez ya había tenido un paso por la televisión. Aunque muchos lo ubican por sus imitaciones y sus sketches de comedia que arrasan en TikTok e Instagram, su rostro apareció años atrás en un capítulo de la serie Lo Que La Gente Cuenta, transmitida por TV Azteca.

En aquel episodio —una de las historias clásicas de suspenso y leyenda urbana—, Jair interpretó a un joven que vivía una experiencia paranormal. A diferencia de sus contenidos actuales, donde el humor es protagonista, en esa aparición mostró un perfil completamente distinto.

“Me dijeron que si quería estar en un capítulo de ‘Lo que la gente cuenta’ y dije: ‘Acepto’. Fui hasta su p**a madre, lejísimos. Tuve 4 escenas; me tuvieron como 10 horas y me hice amigo de toda la producción. Me la pasé muy bien”, contó el comediante en 2023, en una charla en el programa La Resolana.

Aunque no fue un papel protagónico, su presencia no pasó desapercibida y hoy es un dato que sorprende a muchos de sus fans.

¿Por qué se ha hecho viral Jair Sánchez en redes sociales?

Actualmente, Jair Sánchez es uno de los creadores de contenido más virales del momento. Su talento para imitar voces, acentos y personajes populares lo ha convertido en favorito del público que disfruta el contenido cómico en TikTok, YouTube y otras plataformas.

Entre sus videos más compartidos destacan sus parodias de situaciones cotidianas mexicanas, sketches como “el niño regañado por la tía”, y hasta recreaciones de escenas de novelas con doblajes improvisados.

Su manera de actuar, rápida y expresiva, conecta con una audiencia que agradece la comedia ligera y sin pretensiones.

Además, Jair ha sabido construir una comunidad fiel que comparte, comenta y espera cada nuevo clip. Muchos incluso han descubierto su talento actoral a raíz de aquellos videos, sin saber que ya tenía un pie dentro del mundo de la actuación desde tiempo atrás.

¿Qué tipo de contenido hace Jair Sánchez hoy?

Aunque su fuerte sigue siendo el humor, Jair ha ampliado su formato. En sus cuentas es común ver colaboraciones con otros influencers, retos virales, doblajes improvisados y hasta momentos donde deja ver un lado más personal y reflexivo.

Este equilibrio entre lo espontáneo y lo producido ha sido clave para su crecimiento. Y si bien hoy es conocido por provocar carcajadas, su trayectoria demuestra que detrás de cada broma hay un camino recorrido con disciplina, cámara... y hasta una historia de terror.