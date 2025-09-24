Ni en sus peores sueños: este influencer mexicano perdió casi dos millones de pesos en Las Vegas

Lo dijo él mismo y no hay forma de olvidarlo: “La apuesta más grande de mi vida”. Paulo Chavira, creador de contenido e influencer mexicano que se mueve entre apuestas deportivas y pronósticos arriesgados, perdió casi 2 millones de pesos en Las Vegas luego de confiar en Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El monto se fue en cuestión de minutos tras un resultado que nadie —ni él— vio venir.

¿Qué pasó con la apuesta del influencer mexicano Paulo Chavira en la pelea de Canelo?

Todo comenzó como un acto de confianza absoluta. Chavira viajó a Las Vegas, entró al casino y colocó sobre la mesa la cifra más alta que ha jugado en su vida: 100 mil dólares en efectivo, apostando a que Canelo ganaría su combate.

Pero el resultado fue otro. Terence Crawford se impuso en el ring y con ello, Paulo perdió todo el dinero apostado. En redes compartió no solo la apuesta, sino también su reacción posterior: sin dramas ni quejas, aceptó la pérdida con calma y hasta con humor.

¿Quién es el influencer Paulo Chavira y por qué se volvió tendencia?

Si no ubicas a Paulo Chavira por nombre, tal vez lo recuerdas por una de sus apuestas virales: aquella vez que se retó públicamente a bajar 35 kilos como parte de un desafío hecho en un casino mexicano. Ese tipo de jugadas, entre arriesgadas y mediáticas, son parte del estilo de Paulo.

Su contenido gira en torno al análisis de apuestas deportivas. Ha participado en programas de televisión, lanzó podcasts especializados y suele compartir predicciones antes de los encuentros más esperados.

Canelo me apostó su reloj pic.twitter.com/MiJRm5toTt — PauloDybola (@PauloChavira) September 11, 2025

En el medio, se le reconoce como tipster: alguien que se dedica a dar pronósticos, con o sin aciertos, y que juega con sus propias reglas.

¿Qué dijo Paulo Chavira después de perder los 100 mil dólares?

Lejos de esconderse, Chavira publicó en X (antes Twitter) una frase que lo dice todo: “¿Quién me invita a desayunar? Me quedé sin un quinto”. Sin dramatizar, asumió lo ocurrido y dejó claro que las apuestas, cuando se toman en serio, también pueden fallar.

(X) Paulo Dybola bromeó después de perder 2 millones de pesos en Las Vegas.

En lugar de deslindarse o culpar a otros, reconoció que fue una decisión propia y que forma parte del riesgo que implica este estilo de vida.

Muchos usuarios lo respaldaron por su transparencia, mientras otros se sorprendieron de que alguien apostara tal cantidad… y lo dijera públicamente.