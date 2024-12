Este es el resumen del capítulo 42 de la nueva temporada de Dra. Lucía

El doctor Daniel habla con la Dra. Lucía y aunque acepta que la ha incitado a usar en diversas ocasiones su don, le pide que ya no lo haga, pues siente que pone su vida en peligro, y él prefiere que no use su don a perderla.

Omar y Chabe enfrentan a un peligroso hombre que prendió fuego por diversión a unos vagabundos. Afortunadamente, llegaron a tiempo para atenderlos y quisieron ayudarlos con quien les hizo daño.

Aunque Mariana quiere desocupar camas y dar de alta a la paciente de urgencias, el doctor Daniel y Lucía sienten que su paciente fue envenenada por su propio esposo, y quieren ganar tiempo para obtener pruebas y poder detenerlo ahí mismo.