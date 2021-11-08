Usan la canción Baby Shark como método de castigo en la cárcel.

Baby Shark se convirtió en una de las canciones infantiles más populares desde su aparición en el 2016, acumulando más de 9 millones de visitas en Youtube.

La canción ha sido reproducida en toda clase de eventos; sin embargo también ha llegado a las prisiones de Estados Unidos.

Baby Shark fue utilizada en una cárcel de Oklahoma para castigar a varios presos, desatando todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

“Los obligaron a permanecer esposados durante horas y escuchar la canción infantil Baby Shark una y otra vez”, confirmó el fiscal David Prater en un comunicado oficial.

El fiscal trascendió que la canción infantil se reprodujo en volumen alto y exagerado, por lo que se convirtió en una medida “cruel e inhumana”.

“Puso a los presos del centro penitenciario en un estrés emocional indebido”, subrayó.

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Autoridades toman medidas serias tras el castigo con 'Baby Shark'

Gregory Cornell Butler Jr., Christian Charles Miles, ambos de 21 años, y su supervisor Christopher Raymond Hendershott, enfrentan cargos por “delitos menores de crueldad”.

El alguacil PD Taylor también ha actualizado el caso asegurando que Gregory Cornell Butler Jr. y Christian Charles Miles renunciaron a su cargo.

Christopher Raymond Hendershott habría cumplido su tiempo como supervisor de la cárcel y se habría retirado.

Los presos han exigido que su caso no quede impune, pues señalan que han sido víctimas de una tortura y abuso de poder.

Cabe mencionar que los hechos ocurrieron desde 2020, pero los presos pudieron hacerse escuchar hasta este año en medio del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Baby Shark es una canción que retrata la historia de una familia de tiburones y se dice que sus orígenes datan de los campamentos infantiles del siglo XX.

En el año 2016, el tema se popularizó en todas las redes sociales tras su lanzamiento en el canal de Youtube PINK FONG.

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