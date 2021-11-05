Hombre cumple última voluntad... ¡es enterrado con su camioneta!

El señor Adán Arana se volvió tendencia en la red, donde se dio a conocer que su cuerpo fue enterrado en compañía de su camioneta pick up color negra.

Los hechos ocurrieron en el Puerto San Carlos, una comunidad localizada en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

En algunas fotografías que circularan en las redes sociales se aprecian a varios hombres bajando el vehículo con ayuda de una grúa.

Los albañiles utilizaron cemento y block para abrir un hueco gigante en el piso, posteriormente bajaron la camioneta y agregaron el ataúd de Don Adán en la parte trasera.

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¿Por qué Adán Arana decidió ser enterrado junto a su camioneta?

Personas que presenciaron el inusual hecho trascendieron que Adán Arana recibió la camioneta pick up negra como un regalo de su hijo.

El sujeto se enfermó y pidió ser enterrado con el automóvil tras enterarse de su corto tiempo de vida en el planeta.

Don Adán quería seguir disfrutando del obsequio, así que sugirió la extraña última voluntad que se viralizó en el mundo del internet.

El señor partió al otro mundo con todo y camioneta, hecho que desató todo tipo de reacciones entre los internautas.

“Cada quien ofrenda como puede y quiere”, “Del mundo te vas como pediste” y “Que descanse en paz”, escribieron los cibernautas sobre la decisión de sepultar Adán Arana con todo y su camioneta.

Los asistentes al entierro grabaron el momento cuando despidieron al sujeto, así que todas las fotografías y videos quedaron inmortalizados en la red.

La Administración Portuaria Integral de Puerto San Carlos comenzó a investigar el tema, ya que no tomaron en cuenta que la camioneta sería enterrada junto a su dueño.

Billy Standley protagonizó un hecho similar en el 2014, cuando exigió que se le sepultara con todo y su motocicleta en un panteón de Ohio, Estados Unidos.

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