Le pide el divorcio a su esposa porque “se ve mal” sin maquillaje.
Un hombre está cansado de verla así todos los días por las mañanas.
Cuando una persona solicita el divorcio de su pareja, los motivos pueden ser cuestionables y extremos, tal es el caso de un hombre que se lo pidió a su esposa porque "era fea" sin maquillaje y "estaba harto" de despertar todos los días y verla así.
Este caso originado en Egipto ha llamado la atención porque los motivos del hombre para separarse de su esposa son “machistas” y están “fuera de lugar”.
Sin embargo, el susodicho se defiende asegurando que no se atreve a mirar el aspecto natural de su esposa, por lo que le urge el trámite.
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La pareja se conoció por Facebook
La pareja se conoció en Facebook, pero ahora el hombre se dice decepcionado, por ello presentó su petición a la Corte para solicitar un divorcio express y así alejarse por fin de su esposa.
El involucrado denunció que su esposa lo “engañó con sus fotos en las redes sociales, ya que ahí salía muy guapa; incluso en las primeras citas la mujer también lucía con “mucho maquillaje”.
“Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Ella me engañó.... después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea”, aseguró el marido.
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