Le pide el divorcio a su esposa porque “se ve mal” sin maquillaje.

Cuando una persona solicita el divorcio de su pareja, los motivos pueden ser cuestionables y extremos, tal es el caso de un hombre que se lo pidió a su esposa porque "era fea" sin maquillaje y "estaba harto" de despertar todos los días y verla así.

Este caso originado en Egipto ha llamado la atención porque los motivos del hombre para separarse de su esposa son “machistas” y están “fuera de lugar”.

Sin embargo, el susodicho se defiende asegurando que no se atreve a mirar el aspecto natural de su esposa, por lo que le urge el trámite.

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La pareja se conoció por Facebook

La pareja se conoció en Facebook, pero ahora el hombre se dice decepcionado, por ello presentó su petición a la Corte para solicitar un divorcio express y así alejarse por fin de su esposa.

El involucrado denunció que su esposa lo “engañó con sus fotos en las redes sociales, ya que ahí salía muy guapa; incluso en las primeras citas la mujer también lucía con “mucho maquillaje”.

“Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Ella me engañó.... después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea”, aseguró el marido.

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