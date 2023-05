Bad Bunny lanza amenaza a sus haters: así fue el momento.

Aunque Bad Bunny ya no sea el artista más escuchado en plataformas digitales, esto no quiere decir que no siga cosechando éxitos. Por ejemplo, hace unos días se presentó en el Festival de Coachella y recientemente lanzó ‘Un x100to’, el tema junto a Grupo Frontera.

Karina Nova visitó los alrededores del concierto de Bad Bunny.

Sin embargo, una realidad muy diferente se ve reflejada ahora desde las redes sociales del cantante, especialmente en Twitter donde el reguetonero escribió: “este año solo pondré 10 tweets y con este ya van dos…”

Antes de ello, el originario de Puerto Rico, publicó desde su perfil oficial: “qué rico tú hueles”. Desde luego, la situación de Bad Bunny y la amenaza de no compartir más tweets dejaba en incertidumbre a sus fans y seguidores el día de ayer 19 de abril, a quienes les parecía todo muy extraño. Especialmente porque más tarde, el intérprete de ‘Tití me pregunto’, escribió por tercera vez.

¿Cuál fue la reacción de los fans tras la amenaza de Bad Bunny?

“Pizza con piña”, decía la publicación de dicha red social, una expresión que no tiene sentido. En consecuencia, obtendría una ola de reacciones de parte de los cibernautas. Hasta el momento, su tweet marca más de 69 mil Me gusta, más de 15 mil compartidas y más de 2 mil comentarios.

Entre ellos, los cibernautas escribieron cosas como: “No, Benito, interactúa más con nosotros, por favor” y “Benito, que me mientas tú sí duele”. Por otro lado, unos lo tomaron con sentido del humor al decir: “Serán como los 10 mandamientos de Benito”.

este año solo pondré 10 tweets y con este ya van dos... — B (@sanbenito) April 19, 2023

¿Por qué amenaza Bad Bunny desde Twitter?

De acuerdo con algunos medios informativos, los fans piensan que podría tratarse de una estrategia para promocionar su nueva canción. Así, sus últimos tweets no suponen una amenaza para sus haters ni un futuro abandono a sus fieles seguidores. Es más, los fans consideran que el nuevo sencillo podría contener las frases que publicó.