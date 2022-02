Bad Bunny desata los memes tras abrir nueva fecha en el Estadio Azteca.

Bad Bunny es un fenómeno musical porque es el más escuchado en distintas plataformas en la actualidad. Esto se ve reflejado en la demanda que tienen sus boletos para su concierto en el Estadio Azteca. Con la apertura de una nueva fecha en el inmueble de la Ciudad de México, los tuiteros invadieron la red social con divertidos memes.

Todxs en la fila virtual de TicketMaster para ver a Bad Bunny. pic.twitter.com/OyM3wz3GoM — El Kass (@El_kasss) February 8, 2022

Quienes están en la fila virtual con el número 200 mil, aún tienen esperanzas, pues Bad Bunny anunció un segundo show para el 10 de diciembre.

Hay algunos que ya perdieron la fe de conseguir un boleto, pero otros no pierden el sentido del humor a pesar de lo sucedido.

Te puede interesar: Este fue el trágico final del actor y comediante Margarito.

Boletos de Bad Bunny “vuelan”

Desde el 7 de febrero, los boletos para ver a Bad Bunny en el Estadio Azteca se agotaron en la preventa Priority Citibanamex en Ticketmaster. Muchos usuarios aseguraron que no tuvieron la posibilidad de comprar boletos a pesar del beneficio que les otorga su tarjeta de crédito.

Capacidad del Estadio Azteca: 87,000 personas.

Personas en la fila para ver a Bad Bunny: la población entera de Cuernavaca.



NO PUES SÍ SE VA A ARMAR pic.twitter.com/rClMvbAVZc — Joakim Kardashian (@Joaqosmico) February 8, 2022

Los precios para los accesos al concierto van desde los 660 hasta los 8 mil 450 pesos.

Desde luego no faltó el humor no solo en Twitter, sino en otras redes sociales como TikTok, donde un chico le dio solución a quienes no podrán ir a ver a Bad Bunny el próximo 9 y 10 de diciembre al Estadio Azteca

No hay boleto para Bad Bunny pero si para Clases con Barbara del Regil 🤩 pic.twitter.com/ds0mQabFGl — TheNotorious (@Prankedyy) February 8, 2022

El chico aseguró que desde su azotea se podrá esuchar el show de Bad Bunny y el único requisito que pedía era traer “chelas”, incluso lanzó una dinámica para que puedas obtener un acceso a su azotea. El joven ha dejado objetos en la alcaldía Coyoacán y quienes los localicen ganarán el acceso.

Confirmen si todos estamos así con Bad Bunny pic.twitter.com/4dhZzjhFhg — Toño Badillo (@soyelbadi) February 8, 2022

También podria interesarte: Fallece niña por comer galleta envenenada que era para su perro.