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FOTOS | Esta es la lista de los famosos que menciona Bad Bunny en su nuevo álbum

El cantante puertorriqueño hizo referencia a varias personalidades del mundo del espectáculo en todo el mundo. Te contamos de quiénes se trata en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Rihanna pose.jpg
Madona guitarra.jpg
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Laura en el mar.jpg
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Kendall sexy.jpg
Karol G foto en el espejo.jpg
Karol G fit.jpg
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Don Omar posando.jpg
Daddy Yankee riendo.jpg
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