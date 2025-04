La bailarina Jenny García muestra el tumor que le detectaron en la cabeza

Jenny García, quien fuera bailarina de Venga La Alegría durante años, fue diagnosticada con un tumor en la cabeza, mismo que recientemente le mostró a sus seguidores.

¿Cómo le fue diagnosticado el tumor?

Hace algunas semanas, Jenny García compartió en su cuenta de Instagram que la bolita que tenía en la frente comenzaba a causarle preocupación, por lo que decidió ir a revisarse para descartar cualquier situación.

Te puede interesar: Revelan que Memo del Bosque tenía más de 20 tumores en su cuerpo

¿Sentencia de muerte?: Héctor Soberón habla del cáncer de mama que le fue diagnosticado [VIDEO] El actor Héctor Soberón reveló que hace ocho meses le diagnosticaron cáncer de mama y que, si se detecta a tiempo, no es sinónimo de sentencia a muerte.

Posteriormente, reveló que era un tumor en la frente (osteoma), el cual es un tumor óseo benigno, según explicó la propia bailarina. Sin embargo, es muy visible y requiere una intervención quirúrgica para retirarlo.

¿Qué dijo al respecto Jenny García?

Jenny García también señaló que se quedó en shock cuando supo que tenía un tumor, por lo que no pudo evitar romper en llanto: “Cuando el doctor me dijo que tenía un tumor, me quedé en shock. Me salí llorando, llena de miedo”.

También te puede interesar: ¿Sentencia de muerte?: Héctor Soberón habla del cáncer de mama que le fue diagnosticado

¿Jenny García mostró su tumor? En sus historias de Instagram, Jenny compartió una fotografía que muestra el pequeño bulto que tiene en la frente y que se “ve cuando estoy en el sol”.

La bailarina Jenny García comparte foto del tumor que le detectaron en la cabeza 😌 pic.twitter.com/x4WLIBDXhN — Lola Arteaga (@Lolamn20) April 17, 2025

¿Cuándo será su cirugúa?

En sus redes sociales la bailarina reveló que su cirugía que estaba programada para el 14 de abril no se pudo realizar debido a la falta de material médico, pues éste no llegó a tiempo. Además de que el especialista que la atenderá se encuentra en Guatemala.

Te puede interesar: Muere Silvia Galván, famosa estilista, tras padecer cáncer de estómago

“Me levanté ese día con mucho dolor de cabeza. Estaba lista, a punto de salir, cuando me avisaron que la cirugía se cancelaba. Fue un golpe emocional fuerte”, compartió Jenny García en sus redes sociales.

¿Quién es Jenny García?

Es una reconocida bailarina y coreógrafa, sus primeros pininos en el mundo del espectáculo fueron en “La Academia” y “Venga La Alegría”. También participó en algunos reality shows. Actualmente esta casada con el empresario Fernando Moreno, con quien procreó a Luca, su hijo.