Banda MS y Edén Muñoz abren nueva fecha en CDMX: Todo lo que debes saber.

Para nadie es una sorpresa que la música regional mexicana ha ido ganando mucha popularidad en los últimos meses con grandes agrupaciones que han triunfado fuera de nuestras fronteras.

Durante los últimos años, la Banda MS se ha convertido en un referente del género musical, incluso lograron triunfar en uno de los festivales más importantes del mundo como lo es Coachella.

Te puede interesar: Edén Muñoz elige a su favorito para ser el vocalista de Calibre 50. (VIDEO)

La nueva fecha de La Banda MS y Edén Muñoz en la CDMX.

Tras ese concierto, Banda MS viene a triunfar nuevamente en la Ciudad de México, pero ahora en compañía de Edén Muñoz, quien se sumó a la agrupación como parte de su Tour Gracias a ti.

La idea original era solo tener una fecha en la Arena Ciudad de México, el próximo 27 de mayo, pero como ya se ha vuelto una costumbre, los boletos para su concierto volaron en pocos minutos.

Tras agotar sus boletos, Banda MS y Edén Muñoz confirmaron que habrá una segunda fecha, por lo que sus miles de fans tendrán una nueva oportunidad de ver a sus cantantes preferidos el 28 de mayo en el mismo recinto.

Recordemos que Banda MS empezó su carrera en 2003 y desde ese momento han logrado formar un gran número de éxitos en su repertorio, entre las que se encuentran: El color de tus ojos, Mi razón de ser, Hermosa experiencia y La casita.

Por su parte, Edén Muñoz tiene poco que abandonó a Calibre 50, agrupación con la que creció como cantante, por lo que es la primera ocasión en que se va a presentar como solista en la Arena Ciudad de México.

También te puede interesar: Edén Muñoz revela por qué salió de Calibre 50. (VIDEO)

Por lo que será una gran noche, para los fans de la música regional mexicana en la voz de Banda MS y Edén Muñoz.