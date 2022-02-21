Edén Muñoz elige a su favorito para ser el vocalista de Calibre 50. (VIDEO)

Calibre 50 continúa en busca de su próximo vocalista tras la salida de Edén Muñoz, quien le dijo adiós a la agrupación en enero de este mismo año 2022.

La agrupación comenzó a compartir los castings en su cuenta de Instagram, asegurando que la decisión se ha tornado difícil por tanto talento.

Familia seguimos con el casting, hay mucho talento. ¿Quién será el próximo que dirá ‘Yo soy Calibre 50’?

Llamó la atención que los videos de los castings llegaron hasta la vista de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien eligió a su favorito con el siguiente comentario.

“Este es el bueno”, escribió el cantante de banda en Instagram.

Eduin Caz eligió a Miguel Jocobi, quien cuenta con algunos covers, canciones de su autoría y un canal de Youtube en ascenso.

Miguel Jocobi audicionó para tomar el lugar de Edén Muñoz con la canción Contigo, tema que ha sido bien recibido entre los fans de la banda.

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Edén Muñoz impacta con comentario a Calibre 50

Eduin Caz de Grupo Firme no fue el único que eligió a su caballero favorito para unirse a Calibre 50, pues el propio Edén Muñoz ha estado al pendiente de los castings y del próximo cantante que tomará su lugar.

Fue a través de un comentario en Instagram, donde Edén Muñoz mostró su apoyo al participante Gerardo Castillo.

“Ánimo, compa”, escribió el cantante en el video de la audición de Gerardo Castillo.

Gerardo se pinta como uno de los favoritos para convertirse en el vocalista de Calibre 50, pues además se define en Instagram como “músico, cantante norteño y vendedor de accesorios e instrumentos norteños”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la banda Calibre 50 ha compartido aproximadamente nueve audiciones de jóvenes que sueñan con convertirse en la próxima estrella de la música regional mexicana.

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