Edén Muñoz revela por qué salió de Calibre 50. (VIDEO)

¿Por qué Edén Muñoz dejó la agrupación Calibre 50? Por fin la duda fue resuelta de voz del cantante y compositor.

A través de un video que el artista publicó en Instagram, habla de su final con la agrupación y de su futuro como solista.

“Me va a costar, pero la historia debe continuar. Se acabó y no sé qué vaya a pasar, mi vida no se va a acabar, me va a costar, pero la historia debe continuar”, señaló el también músico.

“Se acabó, me toca ahora ser así, por primera vez pensar en mí, sanar, vivir, reconstruir; me toca ahora ser feliz, me toca ahora ser feliz, me toca ahora ser feliz”, se escucha en el resto de la letra de la canción que cantó en el visual para expresar cómo se siente.

Edén Muñoz dejó Calibre 50 después de 12 años en lo que califica como un “acto de amor propio”, pues está en proceso de evolución personal y artística, así que está listo para iniciar su camino en solitario. Su primer sencillo se llamará ‘Chale’.

Calibre 50 lanzó convocatoria para encontrar a sustituto de Edén

Al parecer, Carlos Sarabia no será el nuevo vocalista de Calibre 50, pues el grupo de regional mexicano ya lanzó una convocatoria en sus redes sociales para encontrar al cantante adecuado para el grupo.

“¿Quieres tener la oportunidad de ser el nuevo integrante de Calibre50? Es muy fácil, graba tu video usando los temas Contigo o Corrido de Juanito y envíanos tu video a este correo electrónico: yosoycalibre50@andaluzmusic.com”, se publicó en las redes sociales del grupo.

“Estaremos revisando todos sus videos hasta el 4 de Febrero. Si tocas algún instrumento ejecútalo en tu video. ¡Qué esperas! Compártelo también en redes con el hashtag #YoSoyCalibre50”, agregó la agrupación en su convocatoria.

