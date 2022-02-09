Banda MS responde a insulto de Natanael Cano en concierto.

Natanael Cano nos tiene acostumbrados a siempre causar polémica con sus declaraciones o acciones, pues en repetidas ocasiones ha hablado mal de sus colegas y fans.

Una de las más sonadas fue cuando tuvo una guerra de declaraciones con Pepe Aguilar, pero la más reciente fue el pasado 28 de enero, cuando en un momento de enojo realizó una seña obscena en dirección a la pantalla donde se estaba proyectando un video de la Banda MS.

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Todo fue ocasionado porque Natanael Cano todavía no terminaba su presentación y el equipo de producción ya estaba proyectando en la pantalla a los integrantes de la Banda MS.

Las acciones de Natanael Cano quedaron grabadas en video y en cuestión de minutos se volvió tendencia en las redes sociales, pues en el video se puede apreciar el momento en que hace la seña obscena, da la espalda a sus fans y tira el micrófono al suelo.

¿Qué responde Banda MS a Natanael Cano tras insulto?

Tras la fuerte polémica y la falta de respeto de Natanael Cano, los vocalistas de la Banda MS rompieron el silencio sobre la situación y respondieron de forma contundente al cantante de corridos tumbados.

No tenemos absolutamente nada qué opinar, tuvo una mala reacción, creo que se enojó con las personas equivocadas, no podría hablar de él porque no lo conozco para empezar, no tengo la autoridad de hablar de él porque no lo conozco, simplemente a lo mejor tuvo un mal momento y se desquitó con quien menos debía hacerlo

En entrevista con Despierta América, Alan Ramírez aseguró que su concentración sobre el escenario lo hizo perder la noción del tiempo que tenía para su show.

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