Natanael Cano insulta a Banda MS durante concierto. (VIDEO)

En un momento de enojo, Natanael Cano hizo una seña obscena hacia una pantalla donde se proyectaba un video de la Banda MS.

Todo parece indicar que el motivo fue que el creador de corridos tumbados aún no terminaba su participación y la producción del show proyectó a los intérpretes de ‘El color de tus ojos’.

Fue este 28 de enero en Las Vegas que en un concierto con diversos exponentes del regional mexicano, entre ellos Grupo Firme, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón, Carín León, La Adictiva y otros más, Natanael Cano subió al escenario. Desafortunadamente, algunos asistentes comenzaron a abuchear al sonorense y le gritaron que se fuera.

Ese momento quedó capturado en un video que circuló por las redes sociales y se hizo viral, pues en él el creador de los corridos tumbados se va molesto y hace una seña obscena cuando ponen una imagen de la Banda MS en la pantalla que estaba detrás de él, dejando en claro que su turno había terminado y debía pasar el siguiente exponente.

Después, el joven le dio la espalda a los asistentes y tiró el micrófono al suelo mientras se retiró poco a poco del escenario.



Natanael Cano divide opiniones con su actitud

Algunos usuarios de internet señalaron que les parecía de mal gusto haber abucheado a Natanael Cano aunque no les gustara el show, mientras que otros dijeron que el chico se lo merecía.

“No soy fan pero hasta yo me sentí mal”, “Así tenía que ser si no hay talento, para fuera”, “Con esas actitudes de él no es nada para menos que vaya de bajada”, “Qué mala la gente, también tiene talento (...) cada quien tiene su público verdad así como el Nata sigue teniendo al igual no soy tan fan pero que mal que la gente no tenga educación”, fueron algunas de las opiniones de los internautas.

