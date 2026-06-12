“No vuelvo a probar un plato así “: El contundente regaño del Chef Cadena de MasterChef 24/7

La tensión alcanzó su punto de máxima ebullición en las estaciones de MasterChef 24/7 y aquí tenemos el chismecito completo. Spoiler: se puso intenso.

La jornada de este jueves de delantales negros prometía ser un filtro implacable para los participantes, pero nadie en el set anticipó la tormenta que se desataría en el atril de degustación. Las reglas de la alta cocina son sagradas y, cuando se rompen los protocolos más básicos de higiene y respeto al producto, los jueces no se tientan el corazón.

Los chefs regañan a los cocineros

El momento más tenso de la gala ocurrió, justo antes de repartir los últimos mandiles negros. Cuando tocó el turno de calificar el trabajo de Flor, el Chef Poncho Cadena explotó ante una mala práctica que se ha vuelto recurrente en las estaciones. Con la mirada fija y visiblemente molesto, el juez sentenció: “No vuelvo a probar un plato así”.

El chef Poncho le aclaró a Flor de forma contundente que se negaba rotundamente a probar un plato manoseado, donde la manipulación excesiva del alimento rompió con toda estética e higiene profesional. Cadena no se limitó a reprender a la participante; aprovechó el momento para lanzar una severa advertencia colectiva que congeló a todos en el set.

"Esto no es solo por ti, lo digo porque todos lo están haciendo en sus estaciones. Es una falta de respeto brutal para el ingrediente, para nosotros y para el oficio", recalcó con firmeza.

¿Quiénes recibieron delantal negro este jueves 11 de junio en MasterChef 24/7?

El veredicto final arrastró al riesgo de eliminación el próximo domingo a Michelle, Flor, Lancer y Pablo, quienes terminaron vistiendo la prenda más temida de la competencia. Sin embargo, los caminos para llegar ahí fueron muy distintos y dejaron al descubierto fallas que a estas alturas del programa resultan sencillamente imperdonables.

El caso de Pablo fue el más dramático en términos técnicos. Al presentar su preparación frente al panel, el corte de carne de cerdo estaba crudo, un error que pone en riesgo la salud del comensal. La Chef Zahie tomó la palabra señalando que la falta de atención al fuego en una proteína tan delicada no era algo que el jurado pudiera tolerar bajo ninguna circunstancia, enviándolo directo al reto de eliminación.