“Siempre juntos”: Así reaccionó Michelle luego de que ella y Lancer recibieron mandil negro en MasterChef 24/7

La tensión en las estaciones de MasterChef 24/7 sin duda se pusieron en su punto máximo este jueves de mandiles negros, pues los errores milimétricos bajo la presión del reloj y las decisiones del jurado terminaron por configurar el escenario más temido para la “ pareja de la temporada ”.

Tras un veredicto implacable en la mesa de degustación, Michelle y Lancer escucharon sus nombres en el fondo del atril, lo que significó una sentencia directa: vestir el temido mandil negro y jugarse la permanencia el próximo domingo.

Sin embargo, lejos de quebrarse o mostrar frustración individual, la reacción de Michelle se convirtió en el momento más emotivo y humano de toda la velada, demostrando que el vínculo que han forjado entre sartenes y fogones es a prueba de fuego.

Lancer y Michelle

Michelle y Lancer reciben mandil negro est jueves 11 de junio

Al momento de bajar los escalones para colocarse la prenda que simboliza el riesgo de expulsión, Michelle buscó de inmediato la mirada de Lancer. Con una sonrisa cómplice que logró disipar los nervios del ambiente, la participante soltó una frase que resonó con fuerza en las estaciones de trabajo y conmovió a los televidentes: “Siempre juntos”.

El tierno pacto dejó en claro que la complicidad y los coqueteos que nos han mantenido intrigados durante las últimas semanas no son una simple estrategia para evadir las críticas de los jueces. Para ellos, enfrentar el peor escenario del concurso juntos es la mejor forma de defender su lugar en la competencia.

La prueba definitiva del domingoEl panorama para estos cocineros no es nada sencillo, ya que vestir el mandil negro implica que tendrán que competir de manera individual en un reto de salvación donde el mínimo error en los puntos de sal, la cocción o el emplatado podría separarlos definitivamente dentro del programa.

A pesar de que Lancer generó polémica al principio por su fuerte temperamento, su faceta protectora con Michelle ha hecho que el público cambie de opinión y hoy lo quiera más.

