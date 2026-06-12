¿Cómo deshuesar apropiadamente una costilla de cerdo? Los Chefs revelan sus mejores consejos

El segundo grupo de cocineros de MasterChef 24/7 tuvo que deshuesar costilla de cerdo; sin embargo, lo hicieron a contrarreloj y tuvieron que esperar el visto bueno de los Chefs para comenzar a preparar sus platillos. En caso de que desconozcas cómo deshuesar este tipo de proteína, te invitamos a conocer los mejores consejos de los paladares más exigentes de México para triunfar en la cocina.

La experimentada Chef Zahie Téllez le compartió a los cocineros del reality show que lo primero que tenían que hacer era limpiar los huesos de la costilla y la grasa de la proteína, mientras que Poncho Cadena afirmó que, posteriormente, tenían que tallar todos los huesos restantes con el cuchillo, como si fuera un rack.

A partir del paso señalado anteriormente, se puede seccionar con diferentes cortes y usar el lomo de la parte de arriba o la grasa para rellenar, entre otras posibilidades.

El Chef Poncho afirmó que él cocinaría la pieza entera bien sellada y que le "daría un golpe de horno"; posteriormente, apuntó que lo cortaría.

Además, Adrián Herrera agregó que el lomo no tiene tanta grasa debido a que es una carne magra y que se cuece demasiado rápido.

Retomando el reto del primer grupo sobre el trabajo con el pollo, el Chef Poncho apuntó que lleva más tiempo que lo que necesita la costilla de cerdo; sin embargo, hizo hincapié en que "tiene su ciencia" dejarlo a punto.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Camila, Ramahá, Jazmín y Antrax como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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